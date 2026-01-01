الخلود يضم الزبيدي بالإعارة ويترقب حسم التعاقد مع مدني

وكالات /سما/

الرياض/سما- انضم لاعب الظهير الأيمن ياسين الزبيدي (23 عامًا) إلى صفوف فريق الخلود لكرة القدم بعقد إعارة موسم واحد من النادي الأهلي، وشارك في التدريبات المسائية للفريق يوم الجمعة 2 آب/أغسطس 2026.

خاض الزبيدي حصته التدريبية الأولى مع فريقه الجديد بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل الناديين، وبدأ اندماجه مع زملائه تحت قيادة المدير الفني الإنجليزي ديس باكينجهام.

في السياق ذاته، أشارت مصادر متابعة للملف إلى أن الخلود يقترب من إتمام صفقة إعارة ثانية تخص لاعب الظهير الأيسر يزن مدني (21 عامًا)، لاعب الأهلي، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

اتفق الطرفان على عدم تضمين عقود الإعارة لبند أحقية الشراء في نهاية الموسم، حيث يعود اللاعبان إلى الأهلي عقب انتهاء فترة الإعارة.

يأتي التوجه الاستثماري من الخلود لتعزيز مركزي الظهيرين في ضوء الحاجة لاعبين يحصلون على دقائق لعب أكثر، فيما يعتمد الأهلي على خيارات أخرى في المركزين ذاتهما.

يستعد الخلود للموسم الجديد من دوري روشن السعودي عبر برنامج تدريبي مكثف يومي لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل انطلاق المسابقة.