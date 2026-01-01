في زمن الأزمات... كيف نفكر سياسيًا؟ جمال خالد الفاضي

قد نكون أكثر الشعوب متابعةً للسياسة، لكن ذلك لا يعني أننا نفكر سياسيًا. قد تبدو هذه مفارقة، لكنها تصف واقعنا بدقة؛ إذ لم يعد ينقصنا الخبر... في كل دقيقة تصلنا عشرات الأخبار، ومئات التحليلات، وآلاف التعليقات. نعرف ماذا حدث، ومن قال ماذا، ومن انتصر، ومن خسر، ومن أصدر بيانًا، ومن رد عليه. ومع ذلك، كلما ازدادت المعلومات، ازداد شعورنا بالحيرة.

هذا يعني شيئاً واحداً: أن المشكلة لم تعد في نقص المعرفة، بل في طريقة التفكير. لقد أصبحنا أسرى اللحظة؛ نركض خلف الحدث قبل أن نفهم سياقه، ونكوّن أحكامنا قبل أن نطرح أسئلتنا، ونختلف حول النتائج قبل أن نحاول فهم الأسباب. ومع مرور الوقت، تحولت السياسة عند كثيرين إلى اصطفافات جاهزة أكثر منها عملية فهم وتحليل.

لكن السياسة كما تعلمناها من أدبياتها الممتدة، ليست سباقًا في سرعة إبداء الرأي، ولا امتحانًا في إثبات صحة المواقف المسبقة. إنها، قبل كل شيء، محاولة لفهم كيف تتحرك المجتمعات، وكيف تُصنع القرارات، ولماذا تتصرف الدول والتنظيمات كما تتصرف، ولماذا تتكرر الأخطاء حتى عندما تبدو دروس الماضي واضحة.

في زمن الأزمات والمآسي، لا يكون الخطر الحقيقي في كثرة الأحداث، بل في أن نفقد القدرة على قراءتها قراءة نقدية. فالأزمات لا تكشف قوة الفاعلين السياسيين فحسب، بل تكشف أيضًا طريقة تفكير المجتمعات التي تعيشها. ولهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن نسبقه ونسقطه على كل موقف سياسي ليس: مع من نقف؟ بل: كيف نفكر قبل أن نقرر أين نقف؟

من هنا وُلدت فكرة هذه السلسلة: كيف نفكر سياسيًا؟. هي لا تسعى لإقناع القارئ بموقف سياسي معين، ولا للدفاع عن طرف أو مهاجمة آخر، وإنما دعوة إلى استعادة قيمة أصبحت نادرة في فضائنا العام: التفكير قبل إصدار الأحكام. ومن هنا وُلدت فكرة هذه السلسلة، التي تحمل عنوان كيف نفكر سياسيًا؟. فهي لا تسعى إلى إقناع القارئ بموقف سياسي معين، ولا إلى الدفاع عن طرف أو مهاجمة آخر، بل تحاول إعادة الاعتبار لقيمة أصبحت نادرة في فضائنا العام: التفكير قبل إصدار الأحكام.

في هذه السلسلة، لن يكون الحدث هو نقطة البداية، بل الفكرة التي يكشفها الحدث. ولن يكون الهدف ملاحقة الأخبار، بل فهم المنطق الذي يحكمها. سنناقش معًا، في كل مقال، مفهومًا أو سؤالًا أو آلية من آليات التفكير السياسي: كيف تُصنع القرارات؟ لماذا تخطئ القيادات؟ كيف تتشكل السرديات؟ لماذا تتكرر الأخطاء؟ كيف يعمل النظام الدولي؟ وكيف نميز بين التحليل والرغبة، وبين الوقائع والانطباعات، وبين ما نتمنى أن يكون وما هو كائن بالفعل؟

قد لا نتفق في النتائج، وهذا أمر طبيعي، لكنني آمل أن نتفق على أمر أكثر أهمية: أن السياسة لا تحتاج فقط إلى مواقف، بل إلى عقول قادرة على الفهم، والمراجعة، وطرح الأسئلة الصحيحة. فالسياسة لا تبدأ عندما نعلن مواقفنا، بل عندما نتعلم كيف نفكر فيها.

وربما كانت أول خطوة للخروج من كثير من أزماتنا ليست أن نغيّر الواقع مباشرة، بل أن نغيّر الطريقة التي نفكر بها ونحن نحاول فهمه. كم مرة غيّرنا رأيًا سياسيًا لأن الوقائع تغيّرت، وكم مرة اكتفينا بالبحث عن الوقائع التي تؤكد ما كنا نؤمن به منذ البداية؟

ليست الغاية أن نتفق، بل أن نتعلم كيف نفكر قبل أن نختلف.