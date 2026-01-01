تشارليز ثيرون تتحدى التقاليد بتصاميم جريئة في جولتها الآسيوية

وكالات /سما/

اختارت الممثلة الجنوب أفريقية تشارليز ثيرون إطلالات متميزة خلال مؤتمرات صحفية وفعاليات ترويجية لفيلم "The Odyssey" في العاصمة الكورية سيؤول والعاصمة الصينية بكين، مزجت فيها بين الجرأة والأناقة العالمية.

في سيؤول، خطفت الممثلة البالغة من العمر 50 عاماً الأنظار بتنورة من بلاستيك الفينيل الشفاف مزينة بحواف من الجلد الأسود، من تصميم هايدر أكرمان لدار "توم فورد" في مجموعة خريف وشتاء 2026. نسقت التنورة مع قميص مخطط بالأزرق والأبيض مع حمالة صدر سوداء ظاهرة، واكتملت الإطلالة بجوارب شفافة مزينة برموز الدار الصغيرة وقفازات سوداء طويلة وحذاء أسود بكعب رفيع.

أضفت ثيرون لمسات أنثوية على الإطلالة من خلال تسريحة شعر قصيرة بأسلوب بوب مموج مع فرق جانبي، مستكملة بمكياج طبيعي حافظ على بساطة الإطلالة وتوازنها.

في بكين، اختارت ثيرون أسلوباً مختلفاً لم يخل من الجرأة والأناقة، حيث ارتدت بلوزة واسعة بقصة منسدلة وشورت قصير باللونين الأسود والأبيض من مجموعة ربيع 2026 لدار "لانفان" الفرنسية. زيّن التصميم عقدة سوداء عند العنق امتدت على الظهر، وأكملت الإطلالة بنظارات شمسية سوداء.

اختتمت فعالياتها الترويجية بفستان أنيق من دار "جيفنشي" الإيطالية من مجموعة خريف 2026، من تصميم المديرة الإبداعية سارة بورتون. جمع الفستان بين الأسود والفضي، مع قصة "هالتر" وفتحة عنق عميقة، وزين الجزء العلوي الشفاف بزخارف سوداء محددة بخطوط فضية امتدت إلى التنورة بألواح قماشية مرتبة بنمط يشبه طيات الأكورديون.

أكملت الممثلة هذه الإطلالة بشعر مرفوع إلى الخلف ومجوهرات من دار "تيفاني أند كو" الأمريكية، ما أضاف لمسة من الفخامة والرقي.