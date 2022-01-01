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خبر : الفتح يضم حارس المرمى وليد العنزي بعقد موسمين

الخميس 06 أغسطس 2026 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفتح يضم حارس المرمى وليد العنزي بعقد موسمين



وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الفتح تعاقده مع حارس المرمى وليد العنزي لفترة موسمين، بعد انتهاء عقده مع نادي النجمة، حيث ينضم اللاعب البالغ 30 عاماً على أساس انتقال حر حتى نهاية الموسم 2027-2028.

جاء التوقيع كجزء من خطة إدارة النادي واللجنة الفنية لتعزيز مركز حراسة المرمى وإضافة عناصر متميزة تدعم الفريق الأول في المنافسات القادمة.

يعود العنزي إلى الفتح للمرة الثانية، بعد أن خاض معهم فترة إعارة قصيرة في السابق، ثم انتقل إليهم نهائياً في أغسطس 2022 بعقد امتد لثلاثة مواسم. وتدرج اللاعب عبر الفئات السنية لنادي النصر قبل مساره مع فرق أخرى.

يأتي هذا التعاقد كخامس صفقة ينجزها الفتح في الفترة الصيفية الحالية، بعد ضمه لكل من عبد الرحمن الخيبري وليكساندرو ميهاي من رومانيا وكينيدي بواتينج من غانا وروبن كيلدر من هولندا.

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#كرة القدم #نادي الفتح #الدوري السعودي

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