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خبر : الوداد يعاود التعاقد مع ثلاثة نجوم سابقين لترميم صفوفه

الخميس 06 أغسطس 2026 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوداد يعاود التعاقد مع ثلاثة نجوم سابقين لترميم صفوفه



وكالات /سما/

الرباط/سما- أعاد نادي الوداد الرياضي المغربي فتح ملف أسماء معروفة بقميصه، معلنًا في الأيام الأخيرة عن عودة ثلاثة لاعبين سابقين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ضم الفريق في الاثنين 3 آب/أغسطس الظهير الأيسر يحيى عطية الله (31 عامًا) ولاعب الوسط يحيى جبران (35 عامًا)، وسبقهما بيوم واحد التعاقد مع لاعب الوسط أيمن الحسوني (31 عامًا).

ربط الوداد الثلاثي بعقود موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، معتمدًا على خبرتهم لنقل دروسهم إلى باقي اللاعبين وإعادة تشكيل صفوف الفريق.

غادر عطية الله الفريق في شتاء 2024 نحو سوتشي الروسي، ثم الأهلي المصري على الإعارة قبل العودة إلى النادي الروسي في صيف 2025. أما جبران الذي تولى قيادة الفريق في السابق فانتقل صيفًا إلى الكويت الكويتي عام 2024 وتنقل بعدها بين أندية ليبية وإماراتية.

أما الحسوني فرحل عن الوداد صيف 2023 متنقلًا بين معيذر القطري وعجمان الإماراتي والسويحلي الليبي.

ساهم الثلاثي جميعًا في تتويج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2022 بعد انتصاره على الأهلي المصري، مما يعكس أهمية خبراتهم التي يراهن عليها النادي حاليًا.

يسعى الوداد من خلال هذه التعاقدات إلى تجاوز تراجعه في الموسم الماضي الذي انتهى به محتلًا المركز الخامس محليًا، الأمر الذي حرمه من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، البطولة القارية الأهم على صعيد الأندية.

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#الوداد #الكرة المغربية #الانتقالات الصيفية

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