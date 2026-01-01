رئيس طرابزون ينفي توصل الفريق لاتفاق مع محمد صلاح

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- نفى أرطغرل دوغان، رئيس مجلس إدارة نادي طرابزون سبور التركي، الأنباء المتداولة حول انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى فريقه، في خطوة تأتي وسط تقارير متضاربة عن مستقبل اللاعب الذي غادر ليفربول هذا الصيف.

قال دوغان في تصريحات لوسائل إعلام تركية: «لا يوجد مثل هذا الاتفاق، وبالنسبة لخطط جلبه إلى طرابزون سبور فلا توجد مثل هذه الخطة، لا يوجد شيء من هذا القبيل». وأضاف: «حتى الآن، لا يوجد اتفاق من هذا القبيل يخص نادينا، أؤكد على هذا».

وتابع رئيس النادي موضحًا أن الانتقال الناجح للاعبين من عيار صلاح يتطلب موقفًا محددًا وأسلوبًا معينًا، مؤكدًا أنه سيبلّغ الجماهير فورًا حال توصل الفريق لأي اتفاق جديد.

وتأتي تصريحات دوغان بعد أيام قليلة من إعلان أوندر أوزن، مدير كرة القدم في نادي بشكتاش التركي، تعثر المفاوضات بين فريقه والمهاجم المصري بسبب الخلافات المالية، حيث لم يُبد النادي استعدادًا لتحسين عرضه الأولي.

وأوضح أوزن أن بشكتاش خاض عدة جولات من المحادثات مع صلاح، لكن النقاشات تعقدت عندما انتقلت إلى الشروط المالية، مشيرًا إلى أن ممثلي اللاعب أجروا محادثات متزامنة مع أندية أخرى.

وأنهى صلاح، البالغ من العمر 34 عامًا، عقده مع ليفربول بالتراضي قبل عام من موعد انتهاء التزامه، منهيًا شراكة ناجحة استمرت 9 مواسم شملت فوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وألقاب أخرى.

ولا يزال مستقبل قائد المنتخب المصري غير محسوم حتى الآن، حيث يدرس عروضًا متعددة من أندية مختلفة. وأشارت تقارير إسبانية إلى اهتمام أتليتيكو مدريد به في حال وافق على تخفيض راتبه السنوي.

واختار صلاح تأجيل قرار انتقاله إلى ما بعد المونديال، بعد قيادته منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية.

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