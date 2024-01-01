الفتح يتعاقد مع الخيبري لاعبًا حتى 2028

وكالات /سما/

أنهت إدارة نادي الفتح السعودي صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن عبد الرحمن الخيبري، القادم من نادي العلا، موقّعًا على عقد يربطه بالفريق الأول لكرة القدم حتى 2028، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه بمنصة «إكس».

وقضى الخيبري الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي ضمك في دوري روشن السعودي، حيث لعب 23 مباراة دون أن يحرز أهدافًا أو يساهم في تسجيل أي منها.

بدأ الخيبري مسيرته الكروية مع نادي أحد، قبل أن ينتقل إلى العلا في 2024. وتم إقراضه إلى الجبيل خلال ذات الموسم، ثم استعاره ضمك في الموسم الذي تلاه.

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