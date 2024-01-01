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خبر : الفتح يتعاقد مع الخيبري لاعبًا حتى 2028

الخميس 06 أغسطس 2026 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفتح يتعاقد مع الخيبري لاعبًا حتى 2028



وكالات /سما/

أنهت إدارة نادي الفتح السعودي صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن عبد الرحمن الخيبري، القادم من نادي العلا، موقّعًا على عقد يربطه بالفريق الأول لكرة القدم حتى 2028، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه بمنصة «إكس».

وقضى الخيبري الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي ضمك في دوري روشن السعودي، حيث لعب 23 مباراة دون أن يحرز أهدافًا أو يساهم في تسجيل أي منها.

بدأ الخيبري مسيرته الكروية مع نادي أحد، قبل أن ينتقل إلى العلا في 2024. وتم إقراضه إلى الجبيل خلال ذات الموسم، ثم استعاره ضمك في الموسم الذي تلاه.

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#نادي الفتح #عبد الرحمن الخيبري #الدوري السعودي

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