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الأهلي في إسبانيا

خبر : الأهلي المصري ينطلق للمعسكر الإسباني الخميس القادم

الخميس 06 أغسطس 2026 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأهلي المصري ينطلق للمعسكر الإسباني الخميس القادم



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن النادي الأهلي المصري انطلاق بعثته نحو إسبانيا يوم الخميس 6 أغسطس/آب الجاري، وسيقوم طارق قنديل برئاسة البعثة بتكليف من رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب.

يستمر المعسكر التدريبي حتى 20 أغسطس/آب، ويتخلله منافسة ودية مهمة أمام نادي برشلونة الإسباني على ملعب سبوتيفاي كامب نو في 19 من الشهر الجاري، ضمن النسخة الـ61 من كأس جوان غامبر.

يأتي هذا اللقاء في إطار سجل اللقاءات التاريخية بين الناديين، حيث تواجها من قبل في ثلاث مناسبات: الأولى عام 1961 في مباراة ودية بالقاهرة، والثانية عام 2007 ضمن احتفالات الأهلي بمرور قرن على تأسيسه، والثالثة عام 2009 في لندن.

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#الأهلي المصري #برشلونة #إسبانيا

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