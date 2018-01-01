  1. الرئيسية
  2. منوعات

رياضة بلا حدود عمرية

خبر : كبار السن في سنغافورة يتحدون الأعمار بممارسة الباركور

الخميس 06 أغسطس 2026 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كبار السن في سنغافورة يتحدون الأعمار بممارسة الباركور



وكالات /سما/

سنغافورة/سما- تختار مجموعة متنامية من كبار السن في سنغافورة خياراً رياضياً غير تقليدي لتحسين لياقتهم البدنية، حيث تمارس رياضة الباركور بدلاً من الرياضات الكلاسيكية مثل الجري أو السباحة، مستهدفة بناء القوة والرشاقة والقدرة على الحركة بمرونة أكبر.

يشرف على هذا البرنامج المدرب تان شي بون، الذي بدأ تقديم دروس الباركور منذ عام 2018، ويؤكد أن هذه الرياضة ليست حكراً على محبي المغامرة من الشباب وحسب. يقول بون إنه يدرب حالياً حوالي 40 متدرباً، يتراوح عمر معظمهم بين 50 و70 عاماً، ويرى أن الفائدة الحقيقية تكمن في تحسين جودة الحياة اليومية للمسنين.

وأوضح المدرب أن أهدافه تتركز على "سلامتهم وزيادة رشاقتهم، ليتمكنوا من العيش بسعادة أكبر لأنهم يتمتعون بقدرة بدنية محسّنة، مثل القدرة على المشي لمسافات طويلة مع أفراد عائلاتهم"، بحسب تصريحاته.

تُقسّم جلسات التدريب إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى مخصصة لتطوير القوة العضلية والمرونة، بينما تركز الثانية على تعليم المتدربين كيفية التعامل مع العوائق والقفز عليها بأمان. وانتشرت مقاطع فيديو توثق تمارينهم على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بجرأة هذه المجموعة، لكن البعض أثار تساؤلات حول درجة الأمان في ممارسة مثل هذه النشاطات من قِبل كبار السن.

من جانبه، أقرّ المدرب بأنه لا يستطيع ضمان سلامة مطلقة، لكنه يتخذ إجراءات وقائية متعددة تشمل توجيه المتدربين للتحرك بتمهل وحذر، ومراقبة مستويات الطاقة لديهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الدعم المتبادل بين أعضاء المجموعة والاعتناء ببعضهم البعض أثناء الممارسة.

#كبار السن #الرياضة واللياقة #سنغافورة

الأكثر قراءة اليوم

تطورات غامضة تدفع نتنياهو لمغادرة احتفال رسمي وإطلاق رسائل تصعيدية تجاه إيران

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

هل يصبح أول سيناتور أمريكي مسلم؟.. “عبد الرحمن السيد” المصري الذي قلب الحسابات ..

في خطوة مفاجئة..وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران

طهران تعلن اتفاقاً مع مسقط حول ممرات الملاحة في مضيق هرمز

مُحلِّلٌ اسرائيلي : وزير الحرب هو وزير الإرهاب اليهوديّ.. إسرائيل كاتس يدعم إرهاب المستوطنين

خلال اتصال مع الحية ..الرئيس الإيراني : ندعم كل قرار تتخذه القيادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة

الأخبار الرئيسية

حدود

"ليتدبروا أمرهم مع مصر".. مقترح إسرائيلي بـ"فصل" غزة نهائيا عن إسرائيل

20260806103353

نتنياهو يوفد ديرمر إلى واشنطن .. ما علاقة غزة ؟

الإعلام العبري يزعم : نقل وحدات وأنشطة تابعة لحماس إلى تركيا عقب إجراءات قطرية مشددة

IMG_5975

القضية الفلسطينية تتقدم في الانتخابات الأميركية.. صعود متسارع للجناح التقدمي وصدمة قاسية للوبي الصهيوني ..

IMG_5974

اسرائيل تعترف : كمين قاتل في مجدل زون بجنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة بانفجار عنيف