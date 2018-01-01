كبار السن في سنغافورة يتحدون الأعمار بممارسة الباركور

وكالات /سما/

سنغافورة/سما- تختار مجموعة متنامية من كبار السن في سنغافورة خياراً رياضياً غير تقليدي لتحسين لياقتهم البدنية، حيث تمارس رياضة الباركور بدلاً من الرياضات الكلاسيكية مثل الجري أو السباحة، مستهدفة بناء القوة والرشاقة والقدرة على الحركة بمرونة أكبر.

يشرف على هذا البرنامج المدرب تان شي بون، الذي بدأ تقديم دروس الباركور منذ عام 2018، ويؤكد أن هذه الرياضة ليست حكراً على محبي المغامرة من الشباب وحسب. يقول بون إنه يدرب حالياً حوالي 40 متدرباً، يتراوح عمر معظمهم بين 50 و70 عاماً، ويرى أن الفائدة الحقيقية تكمن في تحسين جودة الحياة اليومية للمسنين.

وأوضح المدرب أن أهدافه تتركز على "سلامتهم وزيادة رشاقتهم، ليتمكنوا من العيش بسعادة أكبر لأنهم يتمتعون بقدرة بدنية محسّنة، مثل القدرة على المشي لمسافات طويلة مع أفراد عائلاتهم"، بحسب تصريحاته.

تُقسّم جلسات التدريب إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى مخصصة لتطوير القوة العضلية والمرونة، بينما تركز الثانية على تعليم المتدربين كيفية التعامل مع العوائق والقفز عليها بأمان. وانتشرت مقاطع فيديو توثق تمارينهم على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بجرأة هذه المجموعة، لكن البعض أثار تساؤلات حول درجة الأمان في ممارسة مثل هذه النشاطات من قِبل كبار السن.

من جانبه، أقرّ المدرب بأنه لا يستطيع ضمان سلامة مطلقة، لكنه يتخذ إجراءات وقائية متعددة تشمل توجيه المتدربين للتحرك بتمهل وحذر، ومراقبة مستويات الطاقة لديهم بشكل مستمر، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الدعم المتبادل بين أعضاء المجموعة والاعتناء ببعضهم البعض أثناء الممارسة.