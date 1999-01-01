قرية إسبانية صغيرة تستعد لليلة فلكية استثنائية بظاهرتي كسوف وشهب

وكالات /سما/

تستعد قرية أبيانوسا دي مونيو في مقاطعة بورغوس بشمالي إسبانيا، لتحويل نفسها من إحدى أكثر المناطق الريفية اليتم والصمت، إلى مقصد سياحي عالمي خلال ليلة واحدة غير عادية. وفي الثاني عشر من أغسطس/آب عام 2026، سيجتاح كسوف كلي للشمس سماء هذه القرية النائية، وهو أول كسوف من نوعه يشهده البر الرئيسي الأوروبي منذ عام 1999.

تتمتع أبيانوسا بموقع فريد جعلها في قلب الشريط الجغرافي الضيق الذي سيشهد الكسوف الكلي، حيث تنبسط حقول القمح الذهبية والتلال المنخفضة نحو أفق غربي واسع، بينما تغيب عنها المباني الشاهقة والإضاءة الاصطناعية الكثيفة التي تعيق المشاهدة في مواقع المدن الكبرى. وتزيد جاذبية الحدث أن الكسوف سيحدث قبل غروب الشمس مباشرة، محدثًا ما وصفته الفيزيائية ماريا تيريزا لوبيث سانشيث بـ"الشفق المزدوج"، أي كأن القرية ستشهد غروبين للشمس في دقائق قليلة، وبعد انتهاء الكسوف مباشرة ستزين السماء زخات شهب البرشاويات، مما يخلق تلاقيًا نادرًا من الظواهر السماوية في ليلة واحدة.

ساراه ألفاريث رودريغيث، التي ولدت في القرية عام 1937 ولم تغادرها قط، تتولى دور المرشدة المحلية بثقة. شهدت ألفاريث مدى تسعة عقود التحول الكامل للقرية من مكان عامر إلى قرية شبه مهجورة. ففي الخمسينيات من القرن الماضي، كان يسكن أبيانوسا نحو 200 نسمة، وكانت تضم عدة متاجر صغيرة وباعي أسماك يتنقلون بالدراجات الهوائية بين القرى المجاورة، لكن التطور الزراعي الحديث والافتقار إلى فرص عمل نوعية أجبرت السكان على الهجرة إلى مدن مثل مدريد وبرشلونة وبلباو.

اليوم، يعيش في أبيانوسا نحو عشرة أشخاص فقط، بينما يفوق عدد الماعز التي ترعى على سفوح التلال المحيطة عدد السكان الدائمين. لا توجد مطاعم أو متاجر حقيقية، وحانتها الوحيدة لا تفتح أبوابها، وسمع الزوار النادرين فيها ليس إلا صهيل الجرارات الزراعية وتغريد طير السنونو وهمس نحل النجار حول شجيرات اللافندر. شاحنة خبز بيضاء صغيرة من مخبز قريب توجه إلى القرية مرة واحدة فقط أسبوعيًا.

لكن الكسوف القادم يحمل معه نبأ سارًا للقرية وأبنائها المغتربين. راؤول غراندي ريفيا، الذي وُلد في أبيانوسا قبل 73 سنة ثم انتقل إلى مدريد في طفولته، يعتزم العودة برفقة شريكته وابنه وأحفاده ومجموعة كبيرة من الأصدقاء، بينما سيأتي شقيقه بأبنائه الثلاثة وحفيده وشقيقتهم، ليشكلوا معًا مجموعة من نحو عشرين شخص. كما أخبرته ألفاريث أن جيرانًا آخرين سيستضيفون أقاربهم وأصدقاءهم، مع قدوم وافدين من مختلف أنحاء إسبانيا، بل ومن المملكة المتحدة وفرنسا وفنزويلا.

تشرح لوكريتسيا لوبيث، أستاذة الجغرافيا بجامعة سانتياغو دي كومبوستيلا، أن الظواهر الفريدة التي تحدث مرة واحدة فقط، مثل الكسوف الكلي، تدفع الناس إلى "إعادة اكتشاف مكان لهم صلة به بالفعل"، وبدأت هذه الحركة تتسع في أبيانوسا لتشمل متابعين من حول العالم يبحثون عن أفضل موقع لمشاهدة الحدث.

انعكس هذا الاهتمام الدولي على المنطقة الأوسع. فندق باراديور دي ليرما القريب، وهو قصر تاريخي محول لفندق، امتلأت حجوزاته منذ عام 2022 استعدادًا لهذا الحدث. يؤكد ألبرتو بوسكي كويو من هيئة السياحة في إقليم قشتالة وليون أن "معظم أماكن الإقامة لدينا محجوزة بالكامل، بل حُجزت من وقت طويل". والمتخصصون في رصد الكسوف لم يكونوا يبحثون عن "أشهر مكان" بل عن "أفضل مكان" لتوفير أفضل ظروف ممكنة للمشاهدة.

يسرد غراندي قصة عائلة من كاليفورنيا تخطط للسفر إلى إسبانيا لمشاهدة الكسوف، طالبة منه البحث عن أفضل موقع، لا سيما أنهم لا يريدون تضييع لحظة الكسوف الكلي. بدأ غراندي ينتقل من منزل لآخر في أبيانوسا محاولًا إيجاد استضافة لهم في الموقع الذي يراه الأفضل في إسبانيا. ضحك غراندي عندما سُئل عن شعوره حين وجدت قرية يقيم بها نحو عشرة أشخاص نفسها فجأة في بؤرة اهتمام الجميع، وقال بالإسبانية ما معناه "هذا بالضبط"، معبرًا عن دهشته لأن قريته الصغيرة جدًا أصبحت، ولو لوقت قصير، موقعًا يجذب أنظار العالم.

كهوف أبيانوسا المرتفعة فوق القرية ستكون المقصد الرئيسي لمتابعي الحدث. بما أن الشمس ستكون على ارتفاع ثماني درجات فقط فوق الأفق خلال مرحلة الكسوف الكلي، فإن الرؤية الغربية المفتوحة بلا عوائق ستكون حاسمة، ما يجعل تلك الكهوف بمثابة "مقعد في الصف الأول" لهذا العرض السماوي. لكن الكهوف ليست موقعًا عمليًا فحسب، فعلى مدار أجيال، اعتاد سكان القرية أن يجتمعوا هنا لمتابعة غروب الشمس معًا، بل إن أحد السكان السابقين اختار أن تُنثر رفاته هناك، مما يضفي على المكان قيمة عاطفية عميقة.

يقول غراندي عن آماله: "ما يهمني أكثر من أي شيء هو أن يشعر أبنائي وأحفادي تجاه القرية بنفس الحب الذي أشعر به". يأتي غراندي الآن برفقة أبنائه وأطفالهم وأصدقائهم، آملًا أن ينقل إليهم الرابط الذي نشأ عليه في طفولته في أبيانوسا، ليصبح دافعًا لهم كي يعودوا زيارة القرية في يوم من الأيام.

في يوم الكسوف، ستمتليء أبيانوسا مرة أخرى بالأصوات والحديث. سيملأ دخان لحم الضأن المشوي فضاءات المدينة، بينما ستنطلق ضحكات الأطفال من موقع كانت تقوم فيه مدرسة في الماضي. وخلال دقائق قليلة استثنائية، سيحل الظلام مرتين على القرية. وبفضل مصادفة جغرافية نادرة، ستصبح إحدى أكثر القرى الإسبانية بعدًا عن الأضواء، ولو لفترة وجيزة، مركزًا لاهتمام العالم أجمع.