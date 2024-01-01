CNN تفند ادعاءات وزير الصحة الأمريكي حول لقاحات كورونا والأمراض

وكالات /سما/

فحصت ميغ تيريل، مراسلة الشؤون الطبية بشبكة CNN، مجموعة من الادعاءات الصحية التي أطلقها روبرت كينيدي الابن، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، في مقابلة أجرتها معه الإعلامية دانا باش على الشبكة، وخلصت إلى أن معظمها لا يستند إلى أدلة علمية موثوقة.

زعم كينيدي أن مرض لايم نشأ في مختبر نتيجة أبحاث اكتساب الوظيفة، مؤكداً أن "جائحة كوفيد-19 والعديد من الجوائح العالمية الأخرى نتجت عن هذا النوع من البحوث، وأن وباء الفيروس المخلوي التنفسي، الأكبر سبباً لوفيات الأطفال في الولايات المتحدة، جاء من التجارب نفسها". غير أن الأبحاث العلمية تشير إلى نتائج معاكسة تماماً.

أظهرت الدراسات العلمية أن بكتيريا مرض لايم يعود تاريخها إلى حوالي 60 ألف عام، بل كشفت الأدلة الأثرية عن آثار إصابة بالمرض لدى رجل جليدي عاش قبل نحو 5300 عام، أي قبل آلاف السنين من توفر الأدوات العلمية اللازمة لتعديل الفيروسات داخل المختبرات.

وبخصوص الفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب الجهاز التنفسي، فقد تم اكتشافه في خمسينيات القرن الماضي، وهذا يسبق بعقود طويلة تطور التقنيات التي تمكّن من تعديل الفيروسات بالطرق المعملية.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، رغم استمرار النقاش العلمي حول احتمالية تسرب الفيروس من مختبر، فإن الأغلبية الساحقة من خبراء الفيروسات يرون أن الأدلة المتاحة تشير بقوة إلى أن الانتقال الطبيعي من الحيوانات إلى البشر يظل التفسير الأرجح علمياً.

واختلف وزير الصحة الأمريكي مع الدراسات الحديثة بشأن فعالية لقاح كوفيد-19 للأطفال، حيث تساءل عن وجود دراسات تثبت الحماية التي يوفرها. لكن دراسة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها في ديسمبر الماضي أظهرت أنه "حتى خلال الفترة بين 2024 و2025، وفر التطعيم ضد كوفيد-19 للأطفال حماية إضافية من زيارات أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة المرتبطة بالإصابة بالفيروس".

وادعى كينيدي أيضاً وجود صلة قوية بين دواء تايلينول والتوحد، مشيراً إلى أن "73 دراسة تربط التعرض لهذا الدواء في المراحل المتأخرة من الحمل والفترة المحيطة بالولادة بظهور التوحد". غير أن المفوض الذي عينه كينيدي بنفسه لإدارة الغذاء والدواء كتب إلى الأطباء في سبتمبر الماضي محذراً من أن "العلاقة السببية لم تُثبت، وهناك دراسات في الأدبيات العلمية توصلت إلى نتائج معاكسة".