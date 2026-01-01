إنفانتينو يسحب مقترح بيع حصص في كأس العالم بعد معارضة الاتحادات

وكالات /سما/

زيوريخ/سما- أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو السبت سحب مقترح بيع حصص في بطولات كأس العالم للرجال والسيدات بعد معارضة واسعة من الاتحادات الوطنية الأعضاء.

قال إنفانتينو إن المشروع، المعروف بـ«فيفا فوروارد»، خلق انقسامات بين الاتحادات: «بغض النظر عن مستوى الدعم، لم تعد تصب في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول»، مؤكدًا أن «هذا المقترح لن يتم المضي قدمًا فيه».

رحب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بالقرار، قائلاً إن على الاتحاد الدولي وضع «استمرارية وحدة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء كالأولوية المباشرة»، مشيدًا بـ«الحكمة وراء هذا القرار». وأكد الاتحاد القطري دعمه الكامل لجهود إنفانتينو المستمرة في تطوير كرة القدم عالميًا.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا أشاد فيه بسحب المقترح، وقال إن «القيادة الحقيقية تتجلى في الإصغاء إلى الاتحادات الأعضاء واتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العليا لكرة القدم العالمية». ورأى الاتحاد المصري أن القرار «يعكس الحرص على الحفاظ على وحدة أسرة كرة القدم الدولية»، مجددًا ثقته الكاملة في قيادة إنفانتينو.

رحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالقرار أيضًا، لكنه دعا إلى ضرورة «عرض أي مبادرة من شأنها التأثير في كرة القدم العالمية ومناقشتها مع الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الأعضاء بصورة شفافة وهادفة في الوقت المناسب».

على النقيض من ذلك، اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنفانتينو بـ«فقدان الثقة»، وزعم أنه أخفق في الوفاء بوعوده بالشفافية. وقال الاتحاد الأوروبي إن «الصفقة المشبوهة التي أبرمها في الخفاء وحاول فرضها كانت بعيدة كل البعد عن الشفافية»، مؤكدًا أنه «مع وجود احتياطيات تزيد عن 5 مليارات دولار، فقد فشل في استخدام أموال الاتحادات لصالح اللعبة».

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