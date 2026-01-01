فيفا تلغي خطة بيع حصص في كأس العالم بعد معارضة الاتحادات

وكالات /سما/

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو يوم السبت إلغاء خطة بيع حصص في بطولات كأس العالم للرجال والسيدات إلى مستثمرين، بعد أن أثارت المقترحة ردود فعل غاضبة من عدد من الاتحادات الوطنية الأعضاء.

قال إنفانتينو في بيان: "بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، اتضح أن المشروع خلق انقسامات... بغض النظر عن مستوى الدعم، لم تعد تصب في مصلحة الهدف المحدد في المقام الأول"، مضيفًا: "نتيجة لذلك، لن يتم المضي قدمًا في هذا المقترح".

أشاد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة بالقرار، معتبرًا إياه انعكاسًا للحرص على الحفاظ على وحدة منظومة كرة القدم الدولية. قال الاتحاد في بيانه: "القيادة الحقيقية تتجلى في الإصغاء إلى الاتحادات الأعضاء واتخاذ القرارات التي تخدم المصلحة العليا لكرة القدم العالمية".

كما أعرب الاتحاد المصري عن ثقته في قدرة فيفا والاتحادات الوطنية على مواصلة العمل المشترك بروح التعاون والشراكة، مجددًا دعمه الكامل لقيادة إنفانتينو والمبادرات التي تسهم في تطوير كرة القدم عالميًا.

سار الاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني في الاتجاه نفسه، حيث أثنى على "الحكمة وراء هذا القرار"، معتبرًا أن وحدة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء كانت الأولوية المباشرة. وأكد الاتحاد القطري دعمه الكامل لجهود إنفانتينو المستمرة في تطوير كرة القدم على الصعيد العالمي.

ورحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالقرار أيضًا، مؤكدًا آماله في أن يتم عرض أي مبادرة مستقبلية من شأنها التأثير في كرة القدم العالمية ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية بصورة شفافة وهادفة.

في المقابل، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موقفًا معارضًا قويًا، معلنًا فقدانه الثقة بقيادة فيفا. انتقد يويفا ما وصفه بـ"الصفقة المشبوهة التي أبرمها إنفانتينو في الخفاء"، واتهمه بالإخفاق في الوفاء بوعوده بالشفافية. وأشار إلى أن احتياطيات فيفا تتجاوز 5 مليارات دولار، لكن الاتحاد الدولي لم يستخدم أموال الاتحادات بشكل كافٍ لصالح تطوير اللعبة.

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