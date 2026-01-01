الأهلي ينتقد قرارات الاتحاد المصري بحدة: لا تخدم مصلحة الأندية

وكالات /سما/

القاهرة/سما- انتقد النادي الأهلي، في خطاب موجه للاتحاد المصري لكرة القدم، القرارات الإدارية التي اتخذها الاتحاد مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها لا تحقق مصلحة الأندية المصرية.

وجاء الخطاب ردًا على خطة تطوير كرة القدم التي أعلن عنها وزير الشباب والرياضة، وفي سياق استثمار الأداء الإيجابي لمنتخب "الفراعنة" في كأس العالم 2026.

استنكر الأهلي تعيين رئيس لجنة حكام سابق لم يوفر العدالة للأندية، مؤكدًا أن هذا الخيار "لا يدعو للتفاؤل بما هو قادم بل يسهم في إثارة الأزمات"، وأشار إلى أن الاتحاد استخدم "مصطلحات غريبة مثل الاحتواء وروح البروتوكول".

اتهم النادي الأحمر الاتحاد بانتهاكات صريحة للوائح، منها إعطاء موافقات لأندية لم تسدد مستحقات مؤسسات الدولة، في حين يحظى رئيس الاتحاد بعضويه بشارة تمييز إعلامية، بينما تُنكر حقوق أخرى معترف بها عالميًا فيما يخص الفصل بين عقود الأداء والحقوق التجارية.

وأشار الأهلي إلى أن رئيس الاتحاد قدم اقتراحًا للكاف برفع عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال، لكنه تكتم على رد الرفض لمدة أسبوع، وربط الأهلي هذا التكتم بانتظار رئيس الاتحاد لإعلان الأندية الحاصلة على الرخصة الأفريقية.

انتقد الأهلي أيضًا التصريحات "الكارثية" التي أطلقها حكم نظام التأكد من الأهداف وعضو لجنة الحكام عقب مباراة سيراميكا والأهلي في نهاية الموسم السابق، معتبرًا إياها "نقطة سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري"، محذرًا من تدخل شخصيات خارج إطار الاتحاد في أعمال لجنة الحكام.

تلك المباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، فقد أثرت على مسعى الأهلي للتنافس على اللقب، الذي خسره لصالح فريق الزمالك، كما فقد الأهلي المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا لحساب نادي بيراميدز.

دعا الأهلي الاتحاد إلى تحمل مسؤولياته وإصدار قرارات تخدم مصلحة جميع الأندية، مؤكدًا أن هذه الأندية ساهمت بفعالية في تطوير لاعبين نوعيين ساعدوا المنتخب الوطني في مسابقة كأس العالم.

كان الاتحاد المصري قد عيّن، الأسبوع الماضي، عصام عبدالفتاح رئيسًا للجنة الحكام للموسم الرياضي 2026-2027، على أن يتم عرض تشكيل اللجنة الكامل في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد.

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