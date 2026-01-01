ريال مدريد: حماية كرة القدم من بيع حقوقها لمستثمرين

وكالات /سما/

مدريد/سما- رحب نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التراجع عن خطة بيع حصص من حقوق بطولات كأس العالم للرجال والسيدات إلى مستثمرين خارجيين.

أعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، السبت، إلغاء الخطة المقترحة بعد أن واجهت ضغوطاً وردود فعل غاضبة من اتحادات كرة القدم حول العالم إضافة إلى شخصيات رياضية وسياسية.

قال ريال مدريد في بيان رسمي: "يرحب النادي بقرار الفيفا بالتخلي عن مقترحه ببيع جزء من الحقوق التجارية، ويعتقد نادينا أن هذا نبأ سار لكرة القدم ومؤسساتها، وقبل كل شيء، لملايين مشجعي رياضتنا المحبوبة".

وأعرب النادي عن امتنانه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحادات القارية وسائر المؤسسات التي عارضت المشروع، مؤكداً أن "تماسكهم وشعورهم بالمسؤولية ساهم في حماية كرة القدم في لحظة حاسمة".

وأكد ريال مدريد أن "كرة القدم الدولية وكأس العالم أحداث ذات أهمية جماهيرية تمثل إرثاً تملكه الأمم والجماهير والمجتمع ككل، وبالتالي لا ينبغي التعامل معها كمجرد أصول مالية يتم الاتجار بها لصالح فئة قليلة مختارة".

وذكر النادي أنه عارض بشدة أي محاولة لبيع عائدات تجارية مستقبلية دون تحمل التكاليف والمخاطر المرتبطة، موضحاً أن "الأندية هي التي تتحمل هذه التكاليف والمخاطر"، وأي مبادرة تستهدف الاستيلاء على العائدات دون تحمل المسؤوليات "غير مقبولة ويجب عدم النظر فيها مجدداً".

وربط ريال مدريد موقفه برفضه الالتزام الذي تعهدت به رابطة الدوري الإسباني (لاليغا) بنسبة مئوية من عائدات الأندية المستقبلية من حقوق البث لمدة 50 عاماً مقابل دخول صندوق استثماري خاص، معتبراً أن رهن العائدات لنصف قرن "يُرسي سابقة يجب ألا تتكرر في عالم كرة القدم سواء محلياً أو دولياً".

في المقابل، عمد الاتحاد المصري والاتحاد القطري والاتحاد الكويتي على دعم إنفانتينو وتجديد الثقة به رغم الانتقادات الموجهة إلى الخطة المقترحة.

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