دونيس: استعادة لقب آسيا هدفنا عندما تستضيف السعودية البطولة

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعرب المدير الفني للمنتخب السعودي اليوناني جورجيوس دونيس عن طموحه في قيادة «الأخضر» لاستعادة لقب كأس آسيا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، عندما تستضيف السعودية البطولة مطلع عام 2027.

وشدد دونيس، الذي تولى تدريب المنتخب السعودي في نيسان الماضي وقاده في كأس العالم 2026، على أن خبرته الطويلة في الكرة السعودية ومنطقة غرب آسيا تمنحه أفضلية في التعامل مع المرحلة المقبلة. وقال في مقابلة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «أعرف السعودية جيداً، وعملت فيها منذ عام 2015، وهو ما منحني فهماً عميقاً لعقلية اللاعب السعودي».

وأشار دونيس إلى أن فلسفته في الاختيار لا تقوم على الاعتبارات القومية أو العمرية، بل على ما يخدم مصلحة الفريق. وأوضح أنه يركز على معرفة الهوية الكروية السعودية وكيفية التأثير في عقلية اللاعبين، مؤكداً أن «عندما يتحقق الانسجام بين العقلية وأسلوب اللعب، تصبح النتائج والألقاب أقرب».

واعترف دونيس بأن مشاركة المنتخب في كأس العالم منحته صورة أوضح عن إمكانات لاعبيه، رغم خروج الفريق من دور المجموعات. وأوضح أن بحثه لا ينصب على اختيار أفضل اللاعبين من الناحية الفردية، وإنما على بناء مجموعة أكثر انسجاماً، قائلاً: «الأولوية بالنسبة لي هي تحقيق التوازن، ففي بعض الأحيان تمتلك لاعبين مميزين، لكنك لا تمتلك فريقاً مميزاً».

وأشار إلى أنه يسعى لفهم خصائص كل لاعب من الناحيتين الفنية والشخصية، لأن النجاح يعتمد على إيجاد الانسجام الصحيح وتكوين فريق قادر على تنفيذ أفكار الجهاز الفني. وأكد أنه مدرب يهتم بالتفاصيل، وأن ثقة اللاعبين بالمدرب عنصر أساسي في تطبيق هذه الأفكار.

يخوض المنتخب السعودي تحدياً كبيراً لإنهاء غياب استمر أكثر من 30 عاماً عن لقب كأس آسيا، بعدما أحرز البطولة في أعوام 1984 و1988 و1996. وسط ضغوط جماهيرية وإعلامية كبيرة، خاصة أن النسخة المقبلة ستقام على أراضي السعودية.

وقال دونيس إن الضغوط أمر طبيعي عندما تغيب الألقاب لفترة طويلة، لكنه شدد على ضرورة إبعادها عن اللاعبين، واستثمار الفترة السابقة للبطولة لكسب ثقتهم وإعدادهم للتعامل مع مختلف الظروف.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً مكثفاً على بناء الانسجام بين اللاعبين ذوي الخبرة والشباب، مؤكداً أهمية اعتماد جميع الأجيال على الأفكار نفسها. وأشار إلى أنه اعتمد في كأس العالم على لاعبين من ذوي الخبرة، لكنه أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهاً أكبر نحو منح الفرصة للشباب.

وأكد دونيس إيمانه بقدرات اللاعبين السعوديين، موضحاً أن مستواهم تطور بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة بفضل قوة دوري المحترفين. وأشار إلى أهمية توحيد النهج الفني بين المنتخب الأول ومنتخبات الفئات السنية، قائلاً: «يجب أن تعمل منتخبات تحت 21 عاماً وتحت 19 عاماً وفق الفلسفة نفسها، حتى يكون الانتقال إلى المنتخب الأول أكثر سهولة».

واختتم دونيس حديثه قائلاً: «الباب سيكون مفتوحاً أمام الجميع، لا أهتم بعمر اللاعب، بل بموهبته وخصائصه وعقليته».