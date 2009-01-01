انهيار خطة إنفانتينو للاستثمار الخاص يهز موقعه برئاسة فيفا

وكالات /سما/

شهد موقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو تصدعًا ملحوظًا بعد انهيار خطة استثمارية طموحة، كانت تعتبر من أبرز مشاريعه الشخصية، مما عرّضه للضغوط السياسية والإدارية لأول مرة منذ توليه المنصب.

أُعلن عن مشروع "فيفا فوروورد إنتربرايز" يوم الثلاثاء الماضي بهدف إدخال رؤوس أموال من القطاع الخاص إلى بطولات فيفا الكبرى، بما فيها كأس العالم للرجال والسيدات. لكن المشروع انهار بالكامل بحلول يوم السبت إثر موجة اعتراضات دولية واسعة عارضت إضفاء طابع تجاري استثماري على البطولة الأهم عالميًا في كرة القدم.

جاءت الخطة بعد أسابيع من نهائي كأس العالم الأخير، حيث بدا إنفانتينو في ذروة نفوذه إثر نجاح نسخة موسعة شملت 48 منتخبًا وتم تنظيمها عبر ثلاث دول. لكن الفشل الذريع للمشروع الاستثماري وضع موقعه الإداري موضع تساؤل، خاصة مع اقتراب انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في الرباط في مارس 2027.

ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي عمل إنفانتينو تحت إمرته أمينًا عامًا منذ 2009، انضم إلى منتقديه. قال لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن إنفانتينو "أصبح أكثر استبدادية منذ جائحة كوفيد" وأن هناك "ديمقراطية أقل مما كانت عليه في عهد سلفه سيب بلاتر".

انتقد بلاتيني أيضًا أسلوب إنفانتينو الإداري قائلًا إنه "كان نائبًا جيدًا، لكنه ليس رئيسًا جيدًا"، واتهمه بأنه "يحب الأثرياء وأصحاب النفوذ والمال"، موضحًا أن هذه طبيعة شخصيته الأساسية.

أثار المشروع جدلًا إضافيًا لأن من بين الشركات المُرشحة للاستثمار فيه كانت شركة تابعة لجوشوا كوشنر، الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كانت علاقة إنفانتينو بترامب محل نقاش حاد، خاصة بعدما منحه جائزة السلام الأولى لفيفا ووسط توتر حول إيقاف عقوبة مباراة واحدة بحق لاعب أميركي بعد اتصال هاتفي من الرئيس الأميركي.

تيرينس بيرنز، الذي عمل مستشارًا لاستراتيجية التسويق في ملفين ناجحين لاستضافة كأس العالم، أشار إلى أن الارتباط بعائلة ترامب كان "من المحتم أن يُقرأ من زاوية سياسية"، خاصة في عام باتت فيها علاقة إنفانتينو بالبيت الأبيض موضع شكاوى أخلاقية رسمية.

أعلن إنفانتينو عن عزمه استعادة الانسجام داخل الاتحاد بعد انهيار خطته. قال في بيان إنه "سيجمع جميع الأطراف المعنية مجددًا بروح المصلحة المشتركة في لعبتنا، ومع هدف مواصلة تطوير كرة القدم في كل مكان".

سيُعرف مصير إنفانتينو على رأس فيفا خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2027، علمًا بأن آخر أجل لتقديم أوراق الترشح هو 18 نوفمبر 2026. ويواجه الرئيس السويسري الإيطالي اللبناني الأصول، الذي انتُخب لأول مرة عام 2016 وأُعيد انتخابه بالتزكية عامي 2019 و2023، احتمالية منافسة قوية من مرشحين آخرين.

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