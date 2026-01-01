الفيفا يُكذّب أنباء اتصال إنفانتينو برئيس أمريكا

وكالات /سما/

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نفياً قاطعاً، الثلاثاء، لأنباء تناولت محاولة رئيسه جياني إنفانتينو التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثاً عن الدعم في ظل الضغوط التي يواجهها حالياً.

وردّ حساب الاتحاد الدولي عبر منصة "إكس" على تقرير بشأن هذه الاتصالات المزعومة، قائلاً: "لم يُجرِ الرئيس التنفيذي للفيفا أي مكالمة هاتفية مع رئيس الولايات المتحدة أو أي من أعضاء إدارته مؤخراً، إنها رواية خيالية بحتة".

جاء النفي وسط موجة انتقادات واسعة لإنفانتينو بعد طرحه مقترحاً لبيع حصص من كأس العالم للرجال والنساء إلى مستثمرين خارجيين. وعلى الرغم من تراجعه عن هذا المقترح، فقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الثقة به رسمياً.

وأضافت عدة اتحادات وطنية إلى قائمة معارضيه: سحبت اتحادات صربيا وويلز والسويد دعمها له قبل الانتخابات الرئاسية المقررة للفيفا. من جهة أخرى، أعلن اتحادا قطر والكويت، إلى جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، تمسكهما بدعمهما لإنفانتينو.

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