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الأردن والفيفا

خبر : الأمير علي بن الحسين ينتقد قيادة فيفا ويرفض دعم إنفانتينو

الخميس 06 أغسطس 2026 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير علي بن الحسين ينتقد قيادة فيفا ويرفض دعم إنفانتينو



وكالات /سما/

عمّان/سما- انتقد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إدارة الاتحاد الدولي (فيفا) على خلفية معاناة المنتخب الأردني خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى، واصفًا الموقف بالابتزاز.

أبرز الأمير علي في تصريحاته عبر منصة إكس عدة مشاكل واجهت الاتحاد، من بينها عدم حصول جميع مشجعي المنتخب على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة رغم امتلاكهم تذاكر المباريات، مشيرًا إلى أن هذه التذاكر بيعت بأسعار مرتفعة للغاية.

كما أشار إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت ضرائب على اتحاد الكرة الأردني مقابل المشاركة في البطولة، وهي أموال كان يجب أن تُخصص لرواتب اللاعبين والطاقم الفني، بخلاف الفرق التي استضافت معسكراتها في كندا والمكسيك ولم تواجه الضرائب ذاتها.

وأضاف الأمير علي أن الاتحاد الأردني انتظر منذ ديسمبر الماضي تلقي المكافآت المالية المستحقة لاعبيه عن مشاركتهم في بطولة كأس العرب في قطر، وهي بطولة تابعة للفيفا، رغم تأهل الفريق للمباراة النهائية. وقال: "الفيفا يتباهى بامتلاكه مليارات الدولارات احتياطيًا لكنه يرفض تسليم الأموال المستحقة".

أكد الأمير علي أن المشكلة الحقيقية تكمن في قيادة الفيفا، موضحًا أن الاتحاد ظل يطلب المساعدة لأشهر عديدة دون جدوى، حتى تلقى إشارة شفهية بأن دعمه لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو سيساهم في حل مشاكل الاتحاد الأردني.

رفض الأمير علي هذا العرض، قائلًا: "نحن في الأردن نفتخر بالتمسك بالقيم الأخلاقية، لذا لم نؤيد إنفانتينو سابقًا، وبالتأكيد لن نؤيده الآن. الموقف برمته يصل إلى مستوى الابتزاز، ونرفض الرضوخ له".

جاءت انتقادات الأمير علي وسط موجة غضب عالمية من إنفانتينو بسبب مقترحه بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص قبل أن يتراجع عنها. سحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثقته به، كما سحبت اتحادات صربيا وويلز والسويد دعمها له قبل الانتخابات الرئاسية المقررة للفيفا.

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#علي بن #جياني إنفانتينو

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