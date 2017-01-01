محمد صلاح يصل تركيا للتعاقد مع طرابزون سبور

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- أعلن نادي طرابزون سبور التركي وصول النجم المصري محمد صلاح إلى إسطنبول الأربعاء، ليبدأ إجراءات التعاقد الرسمية معه كلاعب حر بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

ظهر صلاح (34 عامًا) في لقطات نشرتها الوسائل الإعلامية برتدائه قميص النادي التركي برقم 61، وهو على متن الطائرة، قائلًا: "مشجعو طرابزون، هل أنتم جاهزون؟ أنا هنا، سأراكم قريبًا، أينما كنا فطرابزون هنا".

اعتزم النادي التركي إتمام الإجراءات الرسمية للصفقة والإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الأيام المقبلة، بحسب بيان النادي الذي أفاد بوصول صلاح إلى طرابزون مساء يوم الوصول نفسه.

انضم صلاح إلى ليفربول صيف 2017 قادمًا من روما، وأمضى معهم 9 سنوات سجل خلالها 257 هدفًا وصنع 120 هدفًا في 442 مباراة. حقق مع الفريق الإنجليزي لقبين في الدوري الممتاز وتتويجًا في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأسين من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مرتين وكأس درع الاتحاد.

فاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي أربع مرات، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين في أعوام 2018 و2022 و2025.

يعتبر نادي طرابزون سبور أحد أقوى الأندية التركية، وحقق لقب الدوري التركي 7 مرات آخرها موسم 2021/2022 بعد انتظار دام 38 عامًا، وفاز بكأس تركيا 10 مرات إضافة إلى كأس السوبر التركي 10 مرات. يتخذ النادي ملعب "بابارا بارك" معقلًا له.

سبق أن لعب لاعبون مصريون آخرون في صفوف النادي التركي، منهم محمود حسن "تريزيجيه" وسيد معوض وأيمن عبدالعزيز.

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