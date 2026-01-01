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هاتف سامسونج الجديد

خبر : كاميرا Galaxy S26 FE: نفس منظومة S25 بتحسينات معالجة

الخميس 06 أغسطس 2026 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرا Galaxy S26 FE: نفس منظومة S25 بتحسينات معالجة



وكالات /سما/

كشفت تسريبات موثوقة عن تأكيدات رسمية لمواصفات منظومة التصوير في هاتف Galaxy S26 FE الذي تنتظر سامسونج إطلاقه في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر المقبل.

وبحسب التسريبات، لن تشهد منظومة التصوير تغييرات بارزة في العتاد مقارنة بهاتف Galaxy S25 FE، حيث سيأتي الجيل الجديد بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بنفس المواصفات تقريبًا. أما الكاميرا الأمامية فستتمتع بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر من سوني بموديل IMX825.

ويدعم الهاتف القادم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية عبر جميع العدسات، مع إمكانية تسجيل مقاطع بدقة 8K عبر الكاميرا الرئيسية فقط.

على صعيد المعالج والأداء، سيعتمد Galaxy S26 FE على معالج Exynos 2500 الأحدث، مع خيارات ذاكرة تصل إلى 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قد تصل إلى 512 جيجابايت. وتأتي البطارية بسعة 4900 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بسرعة 45 واط.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الهاتف الجديد سيرتفع بما لا يقل عن 50 يورو عن نسخة الجيل السابق في بعض الأسواق الأوروبية، وأن هذا الارتفاع سيكون مبررًا بتحسينات متوقعة في جودة الصور والفيديو بفضل قدرات المعالج الأسرع والتقنيات الجديدة في معالجة الصور.

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#سامسونج #Galaxy S26 FE #كاميرات الهواتف الذكية

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