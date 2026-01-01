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معالجات سامسونج

خبر : نمو حصة Exynos السوقية يرتفع إلى 8% رغم التراجع العالمي

الخميس 06 أغسطس 2026 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نمو حصة Exynos السوقية يرتفع إلى 8% رغم التراجع العالمي



وكالات /سما/

حققت معالجات Exynos من سامسونج نمواً ملحوظاً في حصتها من سوق معالجات الهواتف الذكية خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، حيث ارتفعت من 5% إلى 8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

بحسب بيانات من Counterpoint Research، استطاعت سامسونج أن تكون إحدى ثلاث شركات فقط التي حققت ارتفاعاً في حصتها السوقية على أساس سنوي، إلى جانب Apple وUnisoc، في وقت شهد السوق العالمي تراجعاً عاماً في شحنات المعالجات بسبب ارتفاع تكاليف الذاكرة وبطء نمو مبيعات الهواتف الذكية.

يعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى استراتيجية سامسونج في إعادة دمج معالجات Exynos الخاصة بها في سلسلة Galaxy S26 الجديدة، حيث اختارت الشركة هذه المرة استخدام معالجاتها إلى جانب خيارات من Snapdragon التابعة لكوالكوم. وتمثل هذه الخطوة تحولاً عن استراتيجية سلسلة Galaxy S25 السابقة، التي اعتمدت حصرياً على معالجات كوالكوم.

أسهمت نتائج مبيعات Galaxy S26 القوية في دعم موقع Exynos في السوق خلال هذه الفترة، مما عكس الاتجاه الهابط الذي كان يؤثر على معظم الشركات المصنعة للرقائق في السوق العالمية.

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#معالجات #سامسونج #هواتف ذكية

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