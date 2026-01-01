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تحديثات الأمان

خبر : سامسونج تُصدر تحديث أمان يوليو لهاتف Galaxy A34 يسدّ 57 ثغرة

الخميس 06 أغسطس 2026 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونج تُصدر تحديث أمان يوليو لهاتف Galaxy A34 يسدّ 57 ثغرة



وكالات /سما/

أطلقت شركة سامسونج تحديثًا أمانيًا جديدًا لهاتف Galaxy A34 يتناول قائمة بـ 57 ثغرة أمنية تم اكتشافها في الإصدارات السابقة من الجهاز، مع بدء توزيعه حاليًا على المستخدمين.

بدأ طرح التحديث الذي يحمل رقم الإصدار A346NKSSFFZG1 في السوق الكورية الجنوبية للنسخة المحلية من الهاتف ذي الرقم التسلسلي SM-A346N، ومن المتوقع أن يصل إلى أسواق إضافية خلال الأيام والأسابيع القادمة. بإمكان المستخدمين معرفة ما إذا كان التحديث متاحًا لأجهزتهم عبر فتح الإعدادات والانتقال إلى قسم تحديث البرنامج والبحث عن تحديثات جديدة.

كان هاتف Galaxy A34 قد انطلق بنظام One UI 5.1 المستند إلى أندرويد 13، مع تعهد من الشركة بتقديم أربعة تحديثات نظام رئيسية على مدار حياة الجهاز. حقق الهاتف حتى اللحظة ثلاثة من هذه التحديثات الرئيسية، ويعمل حاليًا على واجهة One UI 8.5 المبنية فوق أندرويد 16 QPR2، مما يعني أن آخر ترقية نظام سيحصل عليها الجهاز ستكون One UI 9.0 القائمة على أندرويد 17.

#سامسونج #Galaxy A34 #تحديثات الأمان

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