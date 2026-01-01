  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

هواتف قابلة للطي

خبر : سامسونج تواجه ضغطاً قياسياً على الطلب المسبق لسلسلة Galaxy Z القابلة للطي

الخميس 06 أغسطس 2026 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونج تواجه ضغطاً قياسياً على الطلب المسبق لسلسلة Galaxy Z القابلة للطي



وكالات /سما/

تجاوزت طلبات سلسلة Galaxy Z القابلة للطي من سامسونج توقعات الشركة بشكل كبير، حيث شهدت الهواتف الجديدة Galaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8 إقبالاً قياسياً على الطلبات المسبقة عالمياً، مع ضغط واضح على الكميات المتاحة في السوق الكوري الجنوبية خاصة.

وبحسب تقارير وسائل إعلام متخصصة، فقدت متاجر سامسونج المحلية جميع نسخ جهاز Galaxy Z Fold 8 من مختلف السعات والألوان المتاحة للطلب المسبق في كوريا الجنوبية، الأمر الذي اضطر الشركة إلى تأجيل مواعيد التسليم إلى ما بعد 28 أغسطس/آب 2026، بدلاً من موعدها الأصلي المقرر في 7 أغسطس.

وامتد هذا التأخير أيضاً إلى جهاز Galaxy Z Fold 8 Ultra، خاصة نسخته الأعلى بسعة 1 تيرابايت، بالإضافة إلى جهاز Galaxy Z Flip 8 الذي سيتم تسليمه للزبائن الجدد ما بين 11 و18 أغسطس بناءً على اختيار اللون. وتواجه فروع سامسونج المحلية ضغطاً متزايداً على الطلبات أيضاً، مع توقع تسليم بعض الطلبات في منتصف سبتمبر/أيلول.

وأرجعت سامسونج هذه التأخيرات إلى تجاوز الطلب الأولي للتنبؤات بهامش كبير، رغم أن الشركة قد زادت من المخزون المخصص للطلبات المسبقة بنسبة تقارب 40% مقارنة بسلسلة Ultra السابقة.

وتشير الأرقام الصادرة عن الشركة إلى أن طلبات Galaxy Z Fold 8 المسبقة بلغت ثلاثة أضعاف ما حققه نموذج Galaxy Z Fold 7 في العام السابق، فيما وصلت إلى 80% من إجمالي حجم الطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S26. وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً متصاعداً عالمياً نحو فئة الهواتف القابلة للطي التي تعتبرها سامسونج جزءاً استراتيجياً من محفظتها، مع توقعات من المحللين بتصعيد المنافسة في هذا القطاع خلال السنوات القادمة.

اقرأ أيضًا:

#سامسونج #الهواتف الذكية #الطلب المسبق

الأكثر قراءة اليوم

تطورات غامضة تدفع نتنياهو لمغادرة احتفال رسمي وإطلاق رسائل تصعيدية تجاه إيران

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

هل يصبح أول سيناتور أمريكي مسلم؟.. “عبد الرحمن السيد” المصري الذي قلب الحسابات ..

في خطوة مفاجئة..وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران

طهران تعلن اتفاقاً مع مسقط حول ممرات الملاحة في مضيق هرمز

مُحلِّلٌ اسرائيلي : وزير الحرب هو وزير الإرهاب اليهوديّ.. إسرائيل كاتس يدعم إرهاب المستوطنين

خلال اتصال مع الحية ..الرئيس الإيراني : ندعم كل قرار تتخذه القيادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة

الأخبار الرئيسية

حدود

"ليتدبروا أمرهم مع مصر".. مقترح إسرائيلي بـ"فصل" غزة نهائيا عن إسرائيل

20260806103353

نتنياهو يوفد ديرمر إلى واشنطن .. ما علاقة غزة ؟

الإعلام العبري يزعم : نقل وحدات وأنشطة تابعة لحماس إلى تركيا عقب إجراءات قطرية مشددة

IMG_5975

القضية الفلسطينية تتقدم في الانتخابات الأميركية.. صعود متسارع للجناح التقدمي وصدمة قاسية للوبي الصهيوني ..

IMG_5974

اسرائيل تعترف : كمين قاتل في مجدل زون بجنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة بانفجار عنيف