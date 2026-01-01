سامسونج تواجه ضغطاً قياسياً على الطلب المسبق لسلسلة Galaxy Z القابلة للطي

وكالات /سما/

تجاوزت طلبات سلسلة Galaxy Z القابلة للطي من سامسونج توقعات الشركة بشكل كبير، حيث شهدت الهواتف الجديدة Galaxy Z Fold 8 Ultra وGalaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8 إقبالاً قياسياً على الطلبات المسبقة عالمياً، مع ضغط واضح على الكميات المتاحة في السوق الكوري الجنوبية خاصة.

وبحسب تقارير وسائل إعلام متخصصة، فقدت متاجر سامسونج المحلية جميع نسخ جهاز Galaxy Z Fold 8 من مختلف السعات والألوان المتاحة للطلب المسبق في كوريا الجنوبية، الأمر الذي اضطر الشركة إلى تأجيل مواعيد التسليم إلى ما بعد 28 أغسطس/آب 2026، بدلاً من موعدها الأصلي المقرر في 7 أغسطس.

وامتد هذا التأخير أيضاً إلى جهاز Galaxy Z Fold 8 Ultra، خاصة نسخته الأعلى بسعة 1 تيرابايت، بالإضافة إلى جهاز Galaxy Z Flip 8 الذي سيتم تسليمه للزبائن الجدد ما بين 11 و18 أغسطس بناءً على اختيار اللون. وتواجه فروع سامسونج المحلية ضغطاً متزايداً على الطلبات أيضاً، مع توقع تسليم بعض الطلبات في منتصف سبتمبر/أيلول.

وأرجعت سامسونج هذه التأخيرات إلى تجاوز الطلب الأولي للتنبؤات بهامش كبير، رغم أن الشركة قد زادت من المخزون المخصص للطلبات المسبقة بنسبة تقارب 40% مقارنة بسلسلة Ultra السابقة.

وتشير الأرقام الصادرة عن الشركة إلى أن طلبات Galaxy Z Fold 8 المسبقة بلغت ثلاثة أضعاف ما حققه نموذج Galaxy Z Fold 7 في العام السابق، فيما وصلت إلى 80% من إجمالي حجم الطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S26. وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً متصاعداً عالمياً نحو فئة الهواتف القابلة للطي التي تعتبرها سامسونج جزءاً استراتيجياً من محفظتها، مع توقعات من المحللين بتصعيد المنافسة في هذا القطاع خلال السنوات القادمة.

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