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سامسونج تتخلى عن ميزة

خبر : سلسلة Galaxy Z8 الجديدة تقتصر على شريحة SIM واحدة فقط

الخميس 06 أغسطس 2026 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلسلة Galaxy Z8 الجديدة تقتصر على شريحة SIM واحدة فقط



وكالات /سما/

أعادت سامسونج النظر في سياستها بشأن دعم شرائح الاتصال على هواتفها القابلة للطي الجديدة، وأزالت ميزة كانت موجودة في أجيال سابقة. فقد جاءت جميع طرازات السلسلة الحديثة – Galaxy Z Flip 8 وGalaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra – مزودة بمنفذ واحد فحسب لشريحة nano-SIM الفعلية.

يمثل هذا التغيير انحدارًا عن الأجيال السابقة. فالإصدارات من Galaxy Z Fold 3 وصولاً إلى Galaxy Z Fold 7 كانت توفر للمستخدمين خيار تركيب شريحتي nano-SIM فعليتين على الجهاز نفسه، بما يسمح بتشغيل رقمين بشكل متزامن وسهولة التبديل بينهما دون الحاجة للتضحية برقم واحد أثناء السفر أو العمل.

لم تكن جميع إصدارات الهواتف القابلة للطي السابقة تتمتع بنفس المستوى من الدعم. فالطرازات الأقدم من سلسلة Fold أو إصدارات Flip التي أطلقت في بعض الأسواق الآسيوية كانت تقتصر على شريحة واحدة فقط، لكن الأجيال الوسيطة توفرت على خيارية أوسع.

للحصول على رقم اتصال ثاني على هواتف Galaxy Z8 الجديدة، يتعين على المستخدمين الاعتماد على شريحة اتصال إلكترونية (eSIM). والجهاز يسمح بتثبيت حتى شريحتي eSIM إضافيتين، لكن بقيود على التفعيل المتزامن. فيمكن تشغيل خطين فقط في الوقت ذاته: إما شريحة nano-SIM واحدة مع eSIM، أو شريحتا eSIM دون تفعيل الشريحة الفعلية.

تعكس هذه الخطوة اتجاهًا أوسع في صناعة الهواتف الذكية نحو الاعتماد على تقنية eSIM كبديل للشرائح الفعلية، خاصة مع توافر هذه التقنية في معظم شبكات الاتصال العالمية. لكن القرار قد يثير استياء مستخدمي دول عديدة لا تزال تتطلب شرائح فعلية أو حيث تواجه eSIM قبولاً محدودًا من بعض مشغلي الشبكات.

#سامسونج #Galaxy Z8 #الهواتف الذكية

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