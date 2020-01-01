شاشة هواوي ميت 90 ستحافظ على مواصفات الجيل السابق مع تحسينات محدودة

وكالات /سما/

أشارت تسريبات جديدة من حسابات متخصصة في المشهد التقني إلى أن مجموعة هواوي ميت 90 القادمة ستحافظ على خصائص الشاشة نفسها التي تتمتع بها سلسلة ميت 80، مع انصراف الشركة الصينية إلى توجيه جهودها نحو تطوير أداء المعالج وتحسين قدرات الكاميرا وزيادة سعة البطارية.

وبحسب المعلومات الواردة من مصدر التسريبات المتابع DigitalChatStation، ستأتي أجهزة ميت 90 مزودة بشاشة مسطحة بقياس 6.9 بوصة تعتمد على تقنية LTPO، مع الاستمرار في الاعتماد على تقنية الشاشة الثنائية الطبقات من نوع Tandem بتكنولوجيا OLED، وهي التقنية التي توفر مستويات سطوع أعلى وتحسن كفاءة استهلاك الطاقة في الجهاز.

وستتمتع الشاشة بدعم نطاق الألوان BT.2020، ما يمكّن المستخدمين من رؤية مجموعة ألوان أكثر دقة وقرباً من الواقع بالمقارنة مع معيار P3 الذي اعتمدته هواوي في إصدارها ميت 80 RS Ultimate Design من السنة الماضية. بينما لم يشهد إصدار Pro Max من الجيل السابق دعماً لنطاق الألوان هذا.

ومن المتوقع أن تحتفظ سلسلة ميت 90 بتصميم الثقب الثلاثي للكاميرا الأمامية دون إجراء تعديلات واضحة على التصميم المستخدم في سلسلة ميت 80، رغم التوقعات التي دارت في السابق حول احتمالية إعادة تصميم هذا الثقب أو تحسينه بشكل ملحوظ.

ووفقاً للمعطيات المتاحة، ستبقى هواوي على استخدام حلول شاشات الشركة المصنعة BOE للشاشات المسطحة على غرار ما فعلته مع الجيل السابق من أجهزتها.

وعلى الرغم من أن مواصفات الشاشة الحالية تبدو متطابقة إلى حد كبير مع موديلات ميت 80 ذات المستوى الأعلى، إلا أن احتمالية توفير هواوي لمواصفات شاشة موحدة وعالية الجودة عبر جميع فئات ميت 90 قد يشكّل نقطة تحول، إذ قد يعتبر ذلك أبرز تطور تقدمه الشركة في مجال تكنولوجيا الشاشات منذ سنوات عديدة.

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