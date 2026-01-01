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هواوي وأجهزة قابلة للطي

خبر : هواوي تجهز Pura X2 بشاشة رئيسية 6.3 بوصة وتصميم محسّن

الخميس 06 أغسطس 2026 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي تجهز Pura X2 بشاشة رئيسية 6.3 بوصة وتصميم محسّن



وكالات /سما/

تشير أحدث التسريبات إلى أن هواوي تستعد لإطلاق النسخة الجديدة من هاتفها Pura X2 القابل للطي في العام القادم، مزودًا بشاشة رئيسية بمقاس 6.3 بوصة، مع الحفاظ على الخطوط العامة للتصميم دون تعديلات جوهرية مقارنة بالجيل السابق.

وفقًا للمعلومات المتداولة، ستعتمد هواوي في هاتفها الجديد على تصميم يقترب من نموذج Pura X Max الذي كُشف عنه هذا العام، حيث يتميز بشكل صدفي مدمج يجمع بين الكفاءة والحمل المريح.

يتضمن الهاتف الجديد شاشة داخلية بنسبة عرض إلى ارتفاع 2:1، وهو ما يوفر شاشة أوسع وأكثر توازنًا للاستخدام اليومي مقارنة ببعض الأجهزة القابلة للطي الأخرى في السوق. هذه النسبة تجعل التجربة أفضل سواء عند مشاهدة مقاطع الفيديو أو الألعاب أو إنجاز المهام الروتينية.

في المقابل، هاتف Pura X Max السابق يستخدم شاشة داخلية بحجم 7.7 بوصة بنسبة 14.1:10، قريبة من حجم ورقة A4 بدقة تبلغ 2584×1828 بكسل وسطوع يصل إلى 3000 شمعة. بالرغم من تقليل حجم الشاشة في Pura X2 إلى 6.3 بوصة، فإن نسبة الأبعاد الجديدة توفر مجال رؤية أوسع وتجربة استخدام أكثر اتزانًا، مع الحفاظ على حجم مدمج يسهل حمله.

حتى الآن، لم تظهر معلومات تفصيلية بشأن باقي المواصفات التقنية أو التطورات الداخلية للجهاز. لكن يتوقع المحللون أن يكون Pura X2 منافسًا قويًا في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة مقابل أجهزة مثل Galaxy Z Fold 8 من سامسونج و iPhone Ultra المتوقع إطلاقه قريبًا من آبل.

#هواوي #الهواتف الذكية #التكنولوجيا

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