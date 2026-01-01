سامسونج تحضر جهازاً لوحياً بشاشة 14.6 بوصة وبطارية 11600 مللي أمبير

وكالات /سما/

تستعد شركة سامسونج لإطلاق الجهاز اللوحي Galaxy Tab S12 Ultra في شهر سبتمبر المقبل، ليمثل إضافة جديدة إلى عائلتها من الأجهزة اللوحية الرائدة، مع تركيز ملحوظ على تعزيز الأداء والقدرات البرمجية وفقاً للمعلومات التي تسربت حول مواصفاته.

يتميز الجهاز بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 14.6 بوصة بدقة 2960×1848 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز مع سطوع يبلغ 1600 شمعة. وتشمل الشاشة دعماً لتقنيات HDR10 وHDR10+ وHLG بالإضافة إلى طبقة مضادة للانعكاسات وقارئ بصمة مدمج تحتها.

من ناحية التصميم والمتانة، يأتي الهيكل من مادة Armor Aluminum المعدنية، ويحصل كل من الجهاز والقلم الذكي S Pen المرفق على تصنيف IP68 مما يوفر حماية من الماء والغبار. يدعم القلم حساسية ضغط تصل إلى 4096 مستوى مع إمكانية الانحناء للرسم والكتابة على الشاشة.

في قطاع التصوير الفوتوغرافي، تحتوي الكاميرا الأمامية على عدسة بدقة 12 ميغابكسل بزاوية واسعة، بينما يوجد في الخلف كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل وأخرى فائقة الاتساع بـ 8 ميغابكسل. جميع الكاميرات قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بسرعة 30 إطاراً في الثانية.

يعتمد Galaxy Tab S12 Ultra على معالج MediaTek Dimensity 9500، مع خيارات الذاكرة العشوائية تتراوح بين 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X. أما التخزين فيبدأ من 256 جيجابايت وصولاً إلى 1 تيرابايت، مع إمكانية التوسعة عبر منفذ microSD حتى 2 تيرابايت إضافية.

من جانب الاتصالات، يدعم الجهاز شبكات 5G في الإصدارات الخلوية بالإضافة إلى Wi-Fi 7 و Bluetooth، كما يتضمن منفذ USB 3.2 بسرعة نقل تصل إلى 5 جيجابت في الثانية.

على المستوى البرمجي، يعمل الجهاز بنظام Android 17 مع واجهة One UI 9.0، وستتلقى مستخدموه سبع ترقيات رئيسية للنظام وتحديثات أمنية على مدى سبع سنوات. يشمل النظام مجموعة واسعة من ميزات Galaxy AI مثل Audio Eraser وBrowsing Assist وCreative Studio وNote Assist، بالإضافة إلى خصائص متقدمة للرسم وتدوين الملاحظات عبر تطبيق Samsung Notes عند استخدام قلم S Pen، مع دعم تقنيات Gemini Intelligence للعمليات الذكية.

تأتي بطارية الجهاز بسعة 11600 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وفقاً للمعلومات المسربة، يستطيع الجهاز تشغيل مقاطع فيديو بدقة HD لأكثر من 23 ساعة متتالية عند استخدام سماعات أذن لاسلكية، مما يعكس قدرات قوية للاستخدام المديد خارج المنزل.

تشير التسريبات إلى أن السعر المتوقع للنسخة بسعة 256 جيجابايت سيبدأ من حوالي 1400 دولار أمريكي، مع ارتفاع متوقع للإصدارات التي تتمتع بمساحة تخزين أكبر. من المتوقع توفر الجهاز في الأسواق العالمية فور إعلان سامسونج الرسمي عنه، مع فتح باب الطلب المسبق في نفس يوم الكشف الرسمي.