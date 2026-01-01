دورية "حكامة" تصدر عددها الثالث عشر بدراسات عن حرية التعبير الرقمي والعودة

وكالات /سما/

الدوحة/سما- أطلق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثالث عشر (صيف 2026) من دورية "حكامة" المتخصصة في الإدارة العامة والسياسات العامة، وضمّ خمس دراسات أكاديمية إلى جانب أوراق سياسات وترجمات ومراجعات كتب.

تصدّرت الدورية دراسة للباحثة هامة أبو كشك بعنوان "سكوت أم إسكات؟ سلوك فلسطينيي الداخل على وسائل التواصل خلال عدوان تشرين الأول/أكتوبر 2023"، وتجادل فيها بأن السلوك الرقمي لفلسطينيي الداخل تأثر بتصاعد الشعور بالمخاطر السياسية، الأمر الذي عزز الرقابة الذاتية وقيّد حرية التعبير. وبينت الدراسة أن الخوف من الاعتقال والملاحقة القانونية دفع عددًا كبيرًا منهم إلى تجنب التعبير عن آرائهم، مما أسهم في تقييد الحريات الرقمية بين المستخدمين الفلسطينيين.

تناولت الدورية أيضًا دراسة للباحث ناصر ثابت بعنوان "منع حق العودة بوصفه جريمة ضد الإنسانية: اللاجئون الفلسطينيون وحدود العدالة الجنائية الدولية"، وحللت إمكانية تكييف حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة كجريمة ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية. خلصت الدراسة إلى أن هذا المسجد الأقصى المباركان يشكل جزءًا من سياسة استعمارية استيطانية منظمة، وأن جريمة الاضطهاد توفر الأساس القانوني الأنسب لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين جنائيًا.

تضمّن العدد أيضًا دراسة عن وسائط التواصل الاجتماعي في السياقات السلطوية، وأخرى حول المحاكم الدستورية العربية، بالإضافة إلى ورقة سياسات عن دور التمويل الإنساني في إدارة الكوارث وتخفيف مخاطرها، وترجمة عن الآثار البيئية للذكاء الاصطناعي، ومراجعات كتب وعروض لتقارير وكتب حديثة الصدور.

توفّر محتويات جميع أعداد الدورية مفتوحة على موقعها الإلكتروني وقابلة للتنزيل دون قيود.