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صفقة استحواذ ضخمة

خبر : صندوق سعودي يُكمل استحواذًا على عملاق الألعاب الإلكترونية بـ 55 مليار دولار

الخميس 06 أغسطس 2026 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صندوق سعودي يُكمل استحواذًا على عملاق الألعاب الإلكترونية بـ 55 مليار دولار



وكالات /سما/

أعلنت شركة الألعاب الإلكترونية إلكترونيك آرتس اكتمال صفقة استحواذ بقيمة 55 مليار دولار لصالح تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالشراكة مع شركة Affinity Partners وشركة الاستثمار Silver Lake Partners. جاء الإعلان مساء الثلاثاء، بعد حصول الصفقة على الموافقة النهائية من الاتحاد الأوروبي، لتصبح إحدى أكبر صفقات الاستحواذ في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.

تنهي الصفقة مسيرة إلكترونيك آرتس كشركة مدرجة في البورصة بعد 36 عامًا، وتعكس استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حضورها في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وقال جاريد كوشنر، رئيس شركة Affinity Partners، إن الشركة "نجحت في ابتكار قصص وشخصيات ومجتمعات أصبحت جزءًا من حياة مئات الملايين حول العالم"، مؤكدًا تطلع الشركاء الجدد لدعم توسعها والوصول إلى جماهير جديدة.

تُعتبر إلكترونيك آرتس من أبرز شركات الألعاب عالميًا، وتشتهر بسلاسلها الرياضية وعلى رأسها EA Sports FC، التي حملت سابقًا اسم FIFA، بالإضافة إلى ألعاب مثل The Sims و Madden NFL و Battlefield. تأسست الشركة عام 1982 على يد ويليام تريب هوكينز، الموظف السابق في آبل، ويتولى أندرو ويلسون منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2013.

حافظت الشركة على قاعدة جماهيرية واسعة رغم تراجع إيراداتها السنوية في السنوات الأخيرة، إذ تراوحت بين 7.4 و 7.6 مليارات دولار في وقت اشتدت فيه المنافسة مع شركات الألعاب الأخرى، خاصةً في قطاع الألعاب المحمولة. تواجه الشركة منافسة قوية من جهات مثل Epic Games، وشهد القطاع صفقات ضخمة، أبرزها استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard مقابل نحو 69 مليار دولار في عام 2023.

يُتوقع أن يمنح التحول إلى ملكية خاصة الشركة مرونة أكبر في إدارة أعمالها، إذ لن تكون ملزمة بالإفصاح عن نتائجها المالية كل ثلاثة أشهر، وهو ما يرى محللون أنه قد يخفف الضغوط المرتبطة بتحقيق أهداف ربع سنوية. رغم أن صفقات تحويل الشركات إلى ملكية خاصة ترتبط أحيانًا بإجراءات لخفض التكاليف أو تقليص الوظائف، فلم تصدر أي مؤشرات حتى الآن على تنفيذ خطوات مماثلة داخل الشركة.

جاء إعلان الصفقة بعد يوم واحد من إعلان إلكترونيك آرتس نتائج مالية فصلية أقل من توقعات السوق، وعزت الشركة ذلك إلى تراجع تفاعل اللاعبين مع أحدث إصدار من سلسلة ألعاب Battlefield. يأتي الاستحواذ ضمن استثمارات كبيرة نفذها صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال السنوات الماضية في شركات وأصول مرتبطة بصناعة الألعاب والرياضة والإعلام والترفيه، منها استثمارات شملت نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وعددًا من أندية الدوري السعودي، إضافة إلى استضافة بطولات عالمية للرياضات الإلكترونية.

#الألعاب الإلكترونية #صفقات استثمارية #التكنولوجيا

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