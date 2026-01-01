انخفاض طفيف في الحرارة.. الأرصاد تتوقع أجواءً صيفية معتدلة

وكالات /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تشهد المناطق الفلسطينية، يوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا على درجات الحرارة في حين ستبقى أعلى من معدلاتها السنوية العام بقليل، وذلك وسط أجواء غائمة جزئية إلى صافية وصيفية عادية.

وأفادت الأرصاد بأن الرياح ستهب غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تنشط أحيانًا، فيما ستكون البحار خفيفة إلى متوسطة الارتفاع من حيث الموج، الأمر الذي قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية في السواحل الفلسطينية.

وتتوقع دائرة الأرصاد أن تشهد ساعات المساء والليل طقسًا لطيفًا في المناطق الجبلية خلال اليوم، بينما تبقى الأجواء دافئة في باقي المناطق الفلسطينية. وستهب الرياح بصورة شمالية غربية معتدلة السرعة قابلة للنشاط، وسيبقى ارتفاع الموج خفيفًا إلى متوسطًا في ساعات الليل.