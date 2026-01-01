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"حماس" تدعو واشنطن ومجلس السلام لإلزام إسرائيل باتفاق غزة

الخميس 06 أغسطس 2026 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدعو واشنطن ومجلس السلام لإلزام إسرائيل باتفاق غزة



غزة / سما /

دعا المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، الخميس، الإدارة الأميركية و"مجلس السلام"، إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام الحكومة الاسرائيلية بوقف التصعيد والالتزام بالاتفاق.

وشدد قاسم على ضرورة إطلاق خطوات جادة وعملية لتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق التي وافقت عليها "حماس"، والفصائل الفلسطينية المشاركة في محادثات القاهرة.

وأكد قاسم في تصريحات لـ"الشرق" ضرورة أن تمارس الإدارة الأميركية والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف الضغوط الكافية على الجانب الإسرائيلي؛ لوقف المماطلة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يشمل الانتقال لبنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

وحتى صباح الخميس، لم تتلق حماس رداً من مجلس السلام وإسرائيل بشأن الاتفاق. وقال قاسم إن حركته والفصائل "تؤكد تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام".

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لم توافق على خطة "مجلس السلام" لنزع سلاح حركة "حماس"، التي وافقت عليها الحركة الأسبوع الماضي.

وكرر نتنياهو تصريحات نُسبت خلال الأيام الماضية إلى "مسؤولين إسرائيليين كبار"، قائلاً في مقطع فيديو نشره على فيسبوك إن إسرائيل لن تنسحب "من خطوطنا الحالية" في قطاع غزة "حتى يتم نزع سلاح حماس بالكامل".

 

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