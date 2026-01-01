  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق جنوب غزة يحتوي على صواريخ وذخائر

الخميس 06 أغسطس 2026 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق جنوب غزة يحتوي على صواريخ وذخائر



غزة / سما /

 أعلن الجيش الإسرائيلي،أن قوات من لواء المظليين عثرت على نفق تابع للمقاومة الفلسطينية يحتوي على عشرات الصواريخ والذخائر في جنوب قطاع غزة، قبل أن تقوم وحدات الهندسة بتدميره.

وقال جيش الاحتلال إن النفق تم اكتشافه خلال عمليات تقوم بها قواته لإزالة ما وصفها بـ"البنية التحتية للمسلحين" فوق الأرض وتحتها في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش داخل قطاع غزة، والتي حددها بـ"الخط الأصفر".

ونشر الجيش مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية تفتيش نفذها كلب عسكري تابع لوحدة "عوكتس" الخاصة بالكلاب في الجيش، حيث يظهر الكلب وهو يستكشف فتحة النفق ويعثر على عشرات الذخائر داخله.

وأشار الجيش إلى أن استخدام الكلاب في عمليات الاستطلاع، خاصة داخل الأنفاق، يعد وسيلة شائعة لمساعدة الجنود في التعامل مع المخاطر في أماكن مجهولة ومظلمة وضيقة.

كما نشر الجيش مقطعًا آخر يظهر لحظة تفجير النفق بواسطة وحدات الهندسة العسكرية، حيث ظهر انفجار كبير في منطقة مفتوحة قرب أحد الطرق.

وأضاف أن تدمير النفق يأتي ضمن العمليات المتواصلة في المنطقة، والتي تهدف إلى إزالة ما وصفه بالبنية التحتية للمقاومة، وفقًا لما قال إنه يأتي في إطار ترتيبات وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة عن استهداف عدد من المسلحين في قطاع غزة، وقال إنه دمر خلال الأشهر الماضية عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض في القطاع.

وأضاف أنه اغتال، الأحد، ثلاثة مسلحين ينتمون إلى فصائل مختلفة في غزة خلال الأسبوع السابق، بينهم علاء عماد خميس ترمس من "جيش الإسلام" في مدينة غزة، وحسن إبراهيم شهّادة قحمان من حركة الجهاد الإسلامي، إضافة إلى أحمد خضر، الذي وصفه بأنه قائد في كتيبة جباليا التابعة لحركة حماس.

الأكثر قراءة اليوم

تطورات غامضة تدفع نتنياهو لمغادرة احتفال رسمي وإطلاق رسائل تصعيدية تجاه إيران

تحليل إسرائيلي يكشف "الجانب المظلم" من الاتفاق مع حماس

انفجارات عنيفة في المنطقة الصناعية بجبل علي في دبي

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

هل يصبح أول سيناتور أمريكي مسلم؟.. “عبد الرحمن السيد” المصري الذي قلب الحسابات ..

في خطوة مفاجئة..وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران

طهران تعلن اتفاقاً مع مسقط حول ممرات الملاحة في مضيق هرمز

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري يزعم : نقل وحدات وأنشطة تابعة لحماس إلى تركيا عقب إجراءات قطرية مشددة

اتفاق إيراني عُماني بشأن «هرمز».. وترمب يلوّح برد عسكري قاسٍ

IMG_5975

القضية الفلسطينية تتقدم في الانتخابات الأميركية.. صعود متسارع للجناح التقدمي وصدمة قاسية للوبي الصهيوني ..

IMG_5974

اسرائيل تعترف : كمين قاتل في مجدل زون بجنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة بانفجار عنيف

IMG_5973

استمرار العدوان على مخيم قلنديا: 10 إصابات وعرقلة عمل الطواقم الطبية