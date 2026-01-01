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ترامب لمرشح ديمقراطي من أصول مصرية: سنراك في ساحة المعركة ياعبدول أنت وأمثالك!

الخميس 06 أغسطس 2026 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب لمرشح ديمقراطي من أصول مصرية: سنراك في ساحة المعركة ياعبدول أنت وأمثالك!



القدس المحتلة / سما /

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة لأنصار الفكر الشيوعي، معلنا عن خوضه "معركة سياسية" ضدهم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن مصيرهم سيكون الهزيمة المحتومة.

وفي منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، كتب ترامب: "على مدار آلاف السنين، لم تنجح المناهج الشيوعية قط، ولن تنجح الآن.. إننا نعيش عصرا ذهبيا لأمريكا، ولن تتمكن مجموعة صغيرة من الفاشلين أمثالك يا عبدول (في إشارة إلى عبد الرحمن السيد (عبدول) السيد، المرشح الديمقراطي في ميتشيغان) وغيرك من تدمير هذا العصر أو تغيير مسار التاريخ. فأمريكا أعظم وأقوى وأفضل من أن تهزم. سنراكم في ساحة المعركة السياسية".

يأتي هذا التصعيد اللفظي في إطار حملة انتخابية محتدمة، حيث كان الرئيس الأمريكي قد صرح مطلع يوليو الماضي بأن هناك جهات شيوعية تسعى لتدمير البلاد. كما كرر في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال رفضه القاطع لانتشار "الشيوعية" داخل الولايات المتحدة، وهو المصطلح الذي توسعت إدارته في استخدامه خلال الدورة الانتخابية الحالية لوصف أيديولوجيات بعض أجنحة الحزب الديمقراطي، متعهدا بـ"إرسال المنجل والمطرقة إلى طي النسيان".

ومن المقرر أن تشهد الولايات المتحدة استحقاقا انتخابيا حاسما في الـ 3 من نوفمبر المقبل، حيث سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 33 عضوا في مجلس الشيوخ وكافة أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تشريعية ومحلية في عدد كبير من الولايات.

وتعد ولاية ميشيجان المتأرجحة حاسمة للآمال التي يعلقها الحزب الديمقراطي على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، حيث سيواجه عبد الرحمن السيد، في نوفمبر، المرشح الجمهوري والنائب السابق مايك روجرز، لخلافة السيناتور الديمقراطي المتقاعد جاري بيترز.

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