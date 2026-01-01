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اتفاق إيراني عُماني بشأن «هرمز».. وترمب يلوّح برد عسكري قاسٍ

الخميس 06 أغسطس 2026 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق إيراني عُماني بشأن «هرمز».. وترمب يلوّح برد عسكري قاسٍ



وكالات /سما/

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، توصل طهران ومسقط إلى اتفاق بشأن مسار عبور السفن في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الجانبين يقتربان من استكمال اتفاق مشترك لتنظيم وإدارة حركة الملاحة في الممر البحري الحيوي. لكنها شددت على أن هذا التفاهم لا يعني بالضرورة أن المضيق أصبح آمناً لجميع السفن العابرة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الطرفين حددا الإحداثيات الجغرافية للمسار المقترح، مضيفاً أن البيان المشترك الذي يتضمن أبرز نقاط التوافق بين البلدين وصل إلى مراحله النهائية من المراجعة والصياغة، ما لم تتسبب أطراف أخرى في عرقلة العملية.

في المقابل، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإمكانية توجيه ضربة قوية لإيران إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز «في أقرب وقت ممكن». وأشار إلى استمرار الاتصالات بين واشنطن وطهران، بينما نفت السلطات الإيرانية إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة.

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