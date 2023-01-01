خروق متواصلة خلف الخط الأصفر.. إسرائيل تواصل انتهاكاتها في غزة

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 301 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن متأثر بجراحه واصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المقاوم من كتائب القسام محمد بسام مشتهى متأثرا باصابته قبل أيام في مدينة غزة.

ولم تسجل أية غارات جوية لليوم الثاني على التوالي مع استمرار تحليق طيران الاستطلاع في الأجواء.

واصيب مواطنان احدهما طفل جراء إطلاق آليات الاحتلال النار على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في بحر مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة لتدمير عدد من منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة

وقصف مدفعية إسرائيل حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" النار باتجاه منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وطال القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

الاحصائيات

بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا مشافي وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية اربعة شهداء، اثنين متأثرين بجراحها وآخران انتشال وإصابة واحدة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1254 شهيدا إضافة إلى 4121 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 804 شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر2023: 73381 شهيدا و174231 مصابا.