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مستوطنون يحرقون 4 مساكن في خربة الطوبا بمسافر يطا ويصيبون 6 مواطنين

الخميس 06 أغسطس 2026 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون 4 مساكن في خربة الطوبا بمسافر يطا ويصيبون 6 مواطنين



الخليل /سما/

أقدم مستوطنون، الليلة الماضية، على إحراق أربعة مساكن تعود لمواطنين فلسطينيين في منطقة خربة الطوبا بمسافر يطا، جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين، بينهم أطفال ونساء، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في مدينة يطا لتلقي العلاج.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، بأن المستوطنين أشعلوا النيران في أربعة مساكن فلسطينية، ما تسبب باندلاع حرائق واسعة ووقوع إصابات في صفوف السكان.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني ومتطوعين سارعوا إلى المكان، وتمكنوا من إخماد النيران، وإخلاء المصابين من داخل المساكن، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل، تصعيداً متواصلاً من اعتداءات المستوطنين، التي تستهدف السكان وممتلكاتهم، في ظل استمرار الهجمات على التجمعات الفلسطينية في المنطقة.

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