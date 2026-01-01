الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد يواجه صعوبات حالياً ووجوده يمثل مكسباً كبيراً للبلاد

طهران /وكالات /

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأربعاء إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في آذار/مارس، “صعب جدا في الوقت الراهن”.

وأضاف بيزشكيان في كلمة بثها التلفزيون، متحدثا عن نجل وخليفة علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، أن “التواصل معه صعب جدا حاليا، لكن وجوده يشكل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لنا يتيح لنا الاستمرار”.

وأصيب مجتبى خامنئي في تلك الهجمات، ولم يدل منذ ذلك الحين بأي تصريحات علنية، مكتفيا ببيانات تُنسب إليه.

كما لم يظهر في مراسم تأبين والده الشهر الماضي.

ومع ذلك، دافع بيزشكيان عن مجتبى خامنئي مشددا على أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة معه. وتابع “للأسف، يسمح الوضع الراهن لبعض المغرضين بوصفه بطريقة مختلفة وتقديم صورة مغايرة عنه”.