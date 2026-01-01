  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد يواجه صعوبات حالياً ووجوده يمثل مكسباً كبيراً للبلاد

الخميس 06 أغسطس 2026 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني: التواصل مع المرشد يواجه صعوبات حالياً ووجوده يمثل مكسباً كبيراً للبلاد



طهران /وكالات /

 قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأربعاء إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تنصيبه في آذار/مارس، “صعب جدا في الوقت الراهن”.
وأضاف بيزشكيان في كلمة بثها التلفزيون، متحدثا عن نجل وخليفة علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، أن “التواصل معه صعب جدا حاليا، لكن وجوده يشكل في كل الأحوال مكسبا كبيرا لنا يتيح لنا الاستمرار”.
وأصيب مجتبى خامنئي في تلك الهجمات، ولم يدل منذ ذلك الحين بأي تصريحات علنية، مكتفيا ببيانات تُنسب إليه.
كما لم يظهر في مراسم تأبين والده الشهر الماضي.
ومع ذلك، دافع بيزشكيان عن مجتبى خامنئي مشددا على أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة معه. وتابع “للأسف، يسمح الوضع الراهن لبعض المغرضين بوصفه بطريقة مختلفة وتقديم صورة مغايرة عنه”.

#بزكشيان ايران #مجتبى مرسد #ايران بزكشيان المرشد #تواصل المرشد ايران

الأكثر قراءة اليوم

تطورات غامضة تدفع نتنياهو لمغادرة احتفال رسمي وإطلاق رسائل تصعيدية تجاه إيران

تحليل إسرائيلي يكشف "الجانب المظلم" من الاتفاق مع حماس

انفجارات عنيفة في المنطقة الصناعية بجبل علي في دبي

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

هل يصبح أول سيناتور أمريكي مسلم؟.. “عبد الرحمن السيد” المصري الذي قلب الحسابات ..

في خطوة مفاجئة..وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران

طهران تعلن اتفاقاً مع مسقط حول ممرات الملاحة في مضيق هرمز

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري يزعم : نقل وحدات وأنشطة تابعة لحماس إلى تركيا عقب إجراءات قطرية مشددة

اتفاق إيراني عُماني بشأن «هرمز».. وترمب يلوّح برد عسكري قاسٍ

IMG_5975

القضية الفلسطينية تتقدم في الانتخابات الأميركية.. صعود متسارع للجناح التقدمي وصدمة قاسية للوبي الصهيوني ..

IMG_5974

اسرائيل تعترف : كمين قاتل في مجدل زون بجنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة بانفجار عنيف

IMG_5973

استمرار العدوان على مخيم قلنديا: 10 إصابات وعرقلة عمل الطواقم الطبية