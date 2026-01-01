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السلطات الإسرائيلية تهدم بناية سكنية في كفر قاسم بأراضي الـ48

الخميس 06 أغسطس 2026 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم بناية سكنية في كفر قاسم بأراضي الـ48



كفر قاسم /سما/

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، بناية سكنية في مدينة كفر قاسم بأراضي الـ48 بذريعة البناء من دون ترخيص، في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة.

ويأتي الهدم في ظل أزمة تخطيط وسكن مزمنة تعاني منها البلدات العربية، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على توسيع مسطحات البناء وغياب الخرائط الهيكلية الملائمة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى البناء لتلبية احتياجاتهم السكنية.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا في عمليات هدم المنازل خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بوقف سياسة الهدم، وإقرار حلول تخطيطية عادلة تكفل حق المواطنين العرب في السكن والتطوير العمراني.

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