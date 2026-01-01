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اسرائيل تعترف : كمين قاتل في مجدل زون بجنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة بانفجار عنيف

الخميس 06 أغسطس 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعترف : كمين قاتل في مجدل زون بجنوب لبنان ومقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة بانفجار عنيف



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل جنديين من قوات الاحتياط وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، بعد تعرض قوة عسكرية لانفجار عبوة ناسفة في بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن القتيلين هما هارئيل بيرنستوك وتمير فكنين، وكلاهما من أفراد الكتيبة 2855 التابعة للواء المظليين 55. وأضاف أن بيرنستوك كان يشغل منصب قائد السرية "أ"، فيما عمل فكنين مسعفاً قتالياً ضمن السرية ذاتها.

ووفقاً لبيان الجيش، وقع الحادث قرابة منتصف نهار الثلاثاء أثناء تنفيذ الكتيبة عملية ميدانية لتفتيش وتطهير البلدة، وهي مهمة قال إنها مستمرة منذ عدة أشهر.

وأشارت نتائج التحقيق الأولية إلى أن آلية هندسية من طراز "باغر" اصطدمت بعبوة ناسفة، قبل أن يتضح لاحقاً أن القوة دخلت مبنى مفخخاً، ما أدى إلى حدوث الانفجار. وتم نقل الجنود الأربعة المصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج اللازم.

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