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استمرار العدوان على مخيم قلنديا: 10 إصابات وعرقلة عمل الطواقم الطبية

الخميس 06 أغسطس 2026 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار العدوان على مخيم قلنديا: 10 إصابات وعرقلة عمل الطواقم الطبية



القدس المحتلة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، عملياتها العسكرية في مخيم قلنديا شمال القدس، والتي أسفرت حتى الآن عن إصابة 10 مواطنين، وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجر اليوم واعتدت على السكان، ما أدى إلى تسجيل 10 إصابات تعاملت معها طواقم الإسعاف، إلى جانب إخلاء عدد من الحالات المرضية.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقمه خلال ساعات الليل من دخول المخيم، وأجبرتها على مغادرته، رغم وجود حالات مرضية لم تتمكن الطواقم من الوصول إليها حتى الآن. كما أعاقت دخول مركبات الإسعاف إلى المخيم وعرقلت نقل المرضى والمصابين إلى المستشفيات.

وفي السياق ذاته، فرضت قوات الاحتلال فجر اليوم حظر تجول في شوارع بلدة كفر عقب عبر مكبرات الصوت، بالتزامن مع إغلاق جميع الطرق والمفارق المؤدية إلى مدينة القدس، بما فيها شارع المعهد، وسط انتشار عسكري واسع وتشديد للإجراءات الأمنية في المنطقة.

كما شرعت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم لعدد من المحال التجارية في محيط حاجز قلنديا العسكري، بالتزامن مع إغلاق الشارع الرئيسي أمام حركة المركبات.

وكانت قوات الاحتلال قد أخلت مساء أمس منزل المواطن محمد جميل عمار، قبل أن تزرع متفجرات داخله وتفجر أجزاءً منه، ثم تقوم باعتقاله، وذلك خلال الاقتحام المتواصل للمخيم.

وتأتي هذه التطورات في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد مخيمات الضفة الغربية، حيث بدأت قوات الاحتلال منذ فجر أمس الأربعاء حملة عسكرية واسعة على مخيم قلنديا، تخللتها عمليات دهم واقتحام وانتشار مكثف للآليات العسكرية، إلى جانب فرض إجراءات ميدانية مشددة على السكان.

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