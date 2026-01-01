الزمالك يتعاقد مع باسم السبكي مديراً فنياً لفريق اليد

وكالات /سما/

القاهرة/سما- أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري تعاقده مع باسم السبكي للقيادة الفنية لفريق كرة اليد الأول، بهدف تحضير الفريق لمنافسات الموسم الجديد واستعادة صدارته محلياً وعلى الصعيد الأفريقي.

حضر مراسم التوقيع المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، وشادي طارق، مدير تعاقدات ألعاب الصالات بالنادي، وفق إعلان المركز الإعلامي للزمالك الأربعاء.

يتمتع السبكي بارتباط عميق بالنادي، إذ لعب مع الفريق الأول لمدة 14 سنة، حقق خلالها خمسة ألقاب في الدوري المصري وخمسة في كأس مصر، فضلاً عن لقبين في بطولة أفريقيا.

وتشمل السجلات التدريبية للسبكي إنجازات كبرى مع الترجي التونسي، حيث قاد الفريق لحصد 15 لقباً على مدى خمس سنوات. تضمنت هذه الألقاب خمسة بطولات دوري تونسي، وستة كؤوس تونسية، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا، ولقب كأس الكؤوس الأفريقية، ولقبين في البطولة العربية.

قاد السبكي الترجي أيضاً إلى المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، ما عزز سمعته على الصعيد الدولي.

على مستوى المنتخبات، حقق السبكي نجاحات لافتة مع منتخب الكويت، قاده للتتويج بلقب بطولة آسيا لكرة اليد ثلاث مرات، وشارك معه في بطولتي كأس العالم، مما أضاف لسجله خبرات قارية وعالمية متنوعة.

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