عبدلي يسجل لمرسيليا في فوز ودي على الشحانية القطري

وكالات /سما/

هولندا/سما- حسم فريق مرسيليا الفرنسي لقاء تحضيري أمام الشحانية القطري برباعية نظيفة 3-0 يوم الأربعاء، في مباراة ودية أقيمت بهولندا استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

أسهم ثلاثة لاعبين في تسجيل أهداف الفريق الفرنسي عبر الشوطين: البرازيلي إيغور بايكساو في الدقيقة 36، والجزائري حمد عبدلي في الدقيقة 56، والهولندي كوينتين تيمبر في الدقيقة 77.

ينتظر مرسيليا مواجهة اختبارية أخرى الأحد المقبل ضد فريق أتلتيك بلباو الإسباني، قبل أن يبدأ مشاركته الرسمية في الدوري الفرنسي في 21 من آب/أغسطس بمواجهة ستراسبورغ.

يأتي هذا الفوز بعد انتهاء الموسم الماضي، الذي احتل فيه مرسيليا المركز الخامس في جدول الترتيب، مما أهله للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم الجديد.

من جهة الشحانية، سيبدأ فريقه مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فريق الغرافة في الدوري القطري في 21 من آب/أغسطس.

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