السعودي رائف تركستاني أول لاعب خليجي يتأهل لمونديال «تيكن 8»

وكالات /سما/

الرياض/سما- حقق لاعب الرياضات الإلكترونية السعودي رائف تركستاني موطئ قدم في النخبة العالمية بعد تأهله إلى منافسات «تيكن 8» في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ليصبح أول سعودي يصل إلى هذا المستوى المرموق في لعبة القتال الشهيرة.

يتميز تركستاني بخلفية فريدة في عالم الرياضات الإلكترونية، فقد بدأ حياته الرياضية كلاعب كاراتيه احترافي، حيث فاز بميدالية برونزية في بطولة آسيا لفئة تحت 21 سنة عام 2017 في تخصص الكوميتيه بفئة الأوزان الثقيلة فوق 84 كيلوغرام. استفاد من الانضباط العقلي والحدة الحسية التي طورها خلال هذه الرياضة عند انتقاله إلى ساحة ألعاب القتال الافتراضية.

لم يستغرق وقتًا طويلًا حتى فرض نفسه على المشهد العالمي، فحقق نتائج مثيرة للإعجاب في أرقى المنافسات الدولية. كان أبرزها حصوله على المركز الثالث في نهائيات «Tekken World Tour 2024»، وهو إنجاز يُعتبر من أعلى ما وصل إليه لاعب سعودي وعربي في هذه الساحة.

واصل تركستاني صعوده بفوزه بالميدالية الذهبية في منافسات «تيكن 8» خلال دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025، قبل أن يحسم بطاقة المشاركة في بطولة كأس العالم. ينظر اللاعب الآن إلى الفرصة المقبلة كفصل جديد في مسيرته، حيث ينوي إثبات الحضور السعودي في مجال ألعاب القتال الإلكترونية على المستوى العالمي.

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