  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أوبك بلس والطاقة

خبر : «أوبك بلس» تحذر من استهداف البنى التحتية للطاقة وتقرر زيادة الإنتاج

الخميس 06 أغسطس 2026 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
«أوبك بلس» تحذر من استهداف البنى التحتية للطاقة وتقرر زيادة الإنتاج



وكالات /سما/

أقرّت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة التابعة لتحالف «أوبك بلس» في اجتماعها السابع والستين، الذي عُقد عبر الفيديو، رفع إنتاج النفط بواقع 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

يضم التحالف دولاً منتجة للنفط من بينها السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا. وجاء القرار في بيان صادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأحد الماضي.

أكدت اللجنة في بيانها أهمية الدور المركزي الذي يلعبه إعلان التعاون في دعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وحذرت من الانعكاسات الناجمة عن العمليات التي تستهدف البنى التحتية للطاقة.

وأشارت إلى أن إصلاح وتأهيل منشآت الطاقة المتضررة استعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة يتطلب استثمارات مالية كبيرة ووقتاً طويلاً، الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار إمدادات الطاقة.

شددت اللجنة على أن جميع الأنشطة التي تهدد أمن إمدادات الطاقة، سواء بالاعتداء على البنى التحتية أو بإعاقة الممرات البحرية الدولية، تسهم في زيادة تذبذب الأسعار والأسواق، وتقلل من فاعلية الجهود الموحدة التي يبذلها التحالف في إطار إعلان التعاون لتحقيق استقرار السوق.

#أوبك بلس #الطاقة #النفط

الأكثر قراءة اليوم

تحليل إسرائيلي يكشف "الجانب المظلم" من الاتفاق مع حماس

انفجارات عنيفة في المنطقة الصناعية بجبل علي في دبي

قناة عبرية : اعتقال العشرات من عناصر حماس بعد محاولة اختراق الميليشيات التابعة لها

تطورات غامضة تدفع نتنياهو لمغادرة احتفال رسمي وإطلاق رسائل تصعيدية تجاه إيران

لبنان.. نقل السفير الفلسطيني السابق للمستشفى بعد توقيفه في مطار بيروت

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

هل يصبح أول سيناتور أمريكي مسلم؟.. “عبد الرحمن السيد” المصري الذي قلب الحسابات ..

الأخبار الرئيسية

تطورات غامضة تدفع نتنياهو لمغادرة احتفال رسمي وإطلاق رسائل تصعيدية تجاه إيران

طهران تعلن اتفاقاً مع مسقط حول ممرات الملاحة في مضيق هرمز

في خطوة مفاجئة..وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إلغاء عقوبات مرتبطة بإيران

خلال اتصال مع الحية ..الرئيس الإيراني : ندعم كل قرار تتخذه القيادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان