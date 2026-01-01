«أوبك بلس» تحذر من استهداف البنى التحتية للطاقة وتقرر زيادة الإنتاج

وكالات /سما/

أقرّت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة التابعة لتحالف «أوبك بلس» في اجتماعها السابع والستين، الذي عُقد عبر الفيديو، رفع إنتاج النفط بواقع 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

يضم التحالف دولاً منتجة للنفط من بينها السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا. وجاء القرار في بيان صادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الأحد الماضي.

أكدت اللجنة في بيانها أهمية الدور المركزي الذي يلعبه إعلان التعاون في دعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وحذرت من الانعكاسات الناجمة عن العمليات التي تستهدف البنى التحتية للطاقة.

وأشارت إلى أن إصلاح وتأهيل منشآت الطاقة المتضررة استعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة يتطلب استثمارات مالية كبيرة ووقتاً طويلاً، الأمر الذي ينعكس سلباً على استقرار إمدادات الطاقة.

شددت اللجنة على أن جميع الأنشطة التي تهدد أمن إمدادات الطاقة، سواء بالاعتداء على البنى التحتية أو بإعاقة الممرات البحرية الدولية، تسهم في زيادة تذبذب الأسعار والأسواق، وتقلل من فاعلية الجهود الموحدة التي يبذلها التحالف في إطار إعلان التعاون لتحقيق استقرار السوق.