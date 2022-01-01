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محمد صلاح إلى طرابزون

خبر : صلاح يصل إسطنبول للتعاقد مع طرابزون سبور التركي

الخميس 06 أغسطس 2026 01:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يصل إسطنبول للتعاقد مع طرابزون سبور التركي



وكالات /سما/

إسطنبول/سما- أعلن نادي طرابزون سبور التركي انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوفه، وذلك أثناء توجهه من اليونان إلى تركيا استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية واستكمال خطوات الانتقال.

ظهر صلاح البالغ 34 عاماً في الطائرة الموجهة نحو اسطنبول مرتديًا قميص طرابزون سبور لأول مرة، حيث سينزل في العاصمة التركية يوم الأربعاء 5 أغسطس الجاري في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بمبنى الطيران العام في مطار إسطنبول أتاتورك قبل توجهه مباشرة إلى مدينة طرابزون خلال ساعات المساء.

وأوضح النادي في بيانه أن تفاصيل برنامج استقبال صلاح في طرابزون، بما في ذلك موعد الاستقبال وسائر الترتيبات، ستُعلن لاحقًا عبر القنوات الرسمية.

يأتي الانتقال بعد مغادرة صلاح نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي، بعد قضاء 9 سنوات مع الريدز حقق خلالها إنجازات فردية وجماعية عديدة، من بينها لقبا الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وسبق أن قضى صلاح فترة من عطلته الصيفية في اليونان قبل أن يغادرها متوجهًا إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى الفريق التركي.

يتمتع طرابزون سبور، الملقب بـ"عاصفة البحر الأسود"، بسجل حافل من الإنجازات. فقد حقق النادي 7 ألقاب في الدوري التركي كان آخرها في موسم 2022/2021 بعد انتظار استمر 38 عاماً، كما فاز بكأس تركيا 10 مرات وكأس السوبر التركي 10 مرات. يتخذ النادي من ملعب "بابارا بارك" معقلاً له ويشتهر باللونين العنابي والأزرق.

ولم يكن صلاح اللاعب المصري الأول الذي ينضم لصفوف الفريق التركي؛ فقد لعب بالنادي من قبل محمود حسن "تريزيجيه" وسيد معوض وأيمن عبدالعزيز.

يتولى تدريب طرابزون سبور حاليًا المدرب فاتح تيكي، والفريق مستعد لافتتاح منافسات الدوري التركي لموسم 2027/2026 بمواجهة نادي قاسم باشا في 15 أغسطس/آب.

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#محمد صلاح #طرابزون سبور #الدوري التركي

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