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خبر : إنفانتينو يهنئ مبابي وسط انتقادات حادة لمشروع خصخصة الفيفا

الخميس 06 أغسطس 2026 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنفانتينو يهنئ مبابي وسط انتقادات حادة لمشروع خصخصة الفيفا



وكالات /سما/

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو تهاني إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محتفيًا بإنجازاته في كأس العالم 2026، وذلك في توقيت متأخر يتجاوز أسبوعين بعد انتهاء البطولة.

أعلن إنفانتينو عبر حسابه على إنستغرام أن مبابي حقق "إنجازًا استثنائيًا" بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي برصيد عشرة أهداف، وأشار إلى أن قائد المنتخب الفرنسي حطم أرقامًا قياسية عديدة أبرزها تصدره قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة والمنتخب الفرنسي.

تأتي هذه الرسالة في ظروف بالغة الحساسية تحيط برئيس الفيفا، إذ يواجه انتقادات حادة على خلفية مشروع طرحه يهدف إلى إنشاء شركة تجارية لزيادة إيرادات الاتحاد الدولي خاصة من بطولة كأس العالم. تراجع إنفانتينو عن هذا المشروع في الأول من أغسطس/آب الجاري بعد هجوم شرس من أوساط كرة القدم على رأسها الاتحاد الأوروبي.

رجحت شبكة إعلامية أوروبية أن تهنئة إنفانتينو لمبابي تهدف إلى استغلال شعبيته الواسعة في محاولة لكسب التأييد الشعبي وتحسين صورته المهزوزة. ويبدو أن محاولات رئيس الفيفا لاستعادة الثقة لم تحقق نتائج ملموسة حتى الآن.

في السياق ذاته، دخلت النرويجية ليسه كلافينيس دائرة المرشحين المحتملين لخلافة إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي، بعد أن أعلن الرئيس السابق سيب بلاتر دعمه لها.

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#كرة قدم #الفيفا #كيليان مبابي

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