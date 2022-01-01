صلاح يتوجه لطرابزون.. تريزيغيه يستقبل زميله السابق

وكالات /سما/

إسطنبول/سما- وصل المهاجم المصري محمد صلاح إلى تركيا، حيث سيوقع عقده رسميًا مع نادي طرابزون سبور في حفل خاص الخميس 6 آب/أغسطس الساعة 19:30 بتوقيت تركيا المحلي في ملعب بابارا بارك.

أتم صلاح الفحوصات الطبية التمهيدية استعدادًا للانضمام إلى الفريق التركي في صفقة انتقال حر، بعد أن أنهى عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي.

خلال سنوات عديدة مع فريق الريدز، سجل صلاح 257 هدفًا في 442 مباراة رسمية، وساهم في تتويج الفريق بجميع الألقاب المتاحة، ليترك إرثًا تاريخيًا في صفوف الناد الإنجليزي العريق.

بادر محمود حسن تريزيغيه، مهاجم منتخب مصر الذي لعب مع طرابزون بين عامي 2022 و2025، بتوجيه رسالة ترحيب لزميله صلاح عبر حسابه على إنستغرام، قائلًا: "بالتوفيق لأفضل لاعب في العالم.. مرحبا بك في النادي العظيم طرابزون سبور".

خاض تريزيغيه 76 مباراة مع طرابزون في مختلف المسابقات، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 16 هدفًا آخر لزملائه قبل رحيله عن الفريق.

أثار وصول صلاح إلى تركيا اهتمامًا كبيرًا لدى الجماهير، حيث شهدت مراسم استقباله موقفًا طريفًا عندما حضر أحد مشجعي غلطة سراي، الفريق المنافس، مرتديًا قميص ناديه إلى موقع الاستقبال.

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