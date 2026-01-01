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خبر : رئيس الوزراء الكندي: فقدت الثقة في رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الخميس 06 أغسطس 2026 01:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الكندي: فقدت الثقة في رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم



وكالات /سما/

تورونتو/سما- أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن عدم ثقته برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مستنكرًا طريقة تعامل الأخير مع اقتراح متعلق ببيع الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام من مدينة تورونتو الأربعاء، اعتبر كارني أن عدم إفشاء معلومات حساسة إلى المستشارين والمسؤولين التنفيذيين ورفاق العمل في مجلس الإدارة يمثل خروجًا عن معايير الإدارة السليمة.

وأضاف: «هذه الممارسة تعكس فهمًا خاطئًا تمامًا لمبادئ الحوكمة، وهو ما ينال من مستوى الثقة الذي يتمتع به الشخص المسؤول»، مؤكدًا أن سلوك إنفانتينو في هذا الصدد جعله يفقد الاطمئنان إلى قدرته على إدارة الملف بالشكل المطلوب.

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