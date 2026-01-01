صلاح يخطو خطوته الأولى في طرابزون.. استقبال شعبي ضخم عقب الفحص الطبي

وكالات /سما/

طرابزون/سما- وصل النجم المصري محمد صلاح إلى مدينة طرابزون التركية بعد استكماله الفحص الطبي في إسطنبول، حيث استقبله آلاف المشجعين بهتافات وألعاب نارية في احتفالية تاريخية غير متوقعة.

احتشد آلاف المشجعين في المطار فور وصول صلاح، مرحبين بنجم الفريق الجديد في مشهد احتفالي مذهل، كحفاوة من الجماهير برجل انتقل للنادي على سبيل الانتقال الحر بعد رحيله عن نادي ليفربول.

عبّر صلاح عن سعادته بالاستقبال الحار: "أنا في غاية السعادة لوجودي في هذا الجو الرائع. بصراحة لا أتذكر استقبالًا بهذا الشكل من قبل. رؤية هذا القدر من الحب والاهتمام يسعدني كثيرًا".

وأعلن النجم المصري عزمه على تحقيق نجاحات مع فريقه الجديد، قائلًا: "سأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح في الدوري وفي أوروبا، لأنني حققت نجاحات في كل ناد انضممت إليه. لطالما كنت لاعب كرة قدم ناجح، وهذا ما سأفعله هنا أيضًا".

من المقرر أن يوقّع صلاح عقد انضمامه رسميًا مع نادي طرابزون سبور في اليوم التالي. وتُعتبر صفقة الانتقال إحدى أكثر قصص الانتقالات إثارة في الفترة الأخيرة، بعد أن شهدت منافسة مكثفة بين عدة أندية.

شهدت مراسم الاستقبال حادثة طريفة عندما ظهر أحد مشجعي غلطة سراي المنافس مرتديًا قميص فريقه بين جموع مشجعي طرابزون، مما أضاف جانبًا من الفكاهة على الحدث الاحتفالي.

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